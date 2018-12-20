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Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя"

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    20.12.2018, 17:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Megogo Distribution обнародован дублированный трейлер третьего "Хеллбоя" - "новой экранизации комиксов о супергерое, попавшем в наш мир прямиком из ада", как любезно напоминает предоставленный "Кинократии" пресс-релиз.

"Благодаря своим демоническим способностям он может противостоять самым страшным и опасным монстрам преисподней, с которыми не справляются простые смертные".

Фото: youtube.com
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Третья часть серии, где роль протагониста сыграл не Рон Перлман, а Дэвид Харбор, звезда "Очень странных дел", историю Хеллбоя не станет рассказывать с самого начала, хоть это и перезапуск.

"Мой герой понимает, откуда он пришел и кто он такой. Он уже давно находится среди людей, но в самом начале фильма происходят важные события, когда люди впервые осознают тот факт, что он может стать причиной конца света. И тут возникает главный вопрос - на чьей он стороне?", - приводятся слова актера.

Режиссер - Нил Маршалл ("Псы-воины", "Спуск", "Игра престолов"). Сценаристы - Эндрю Косби ("Два ствола", "Эврика", "Говорящий с призраками") и автор оригинального комикса Майк Миньола.

По центру сюжета - битва Хеллбоя с Кровавой королевой (Милла Йовович), женой волшебника Мерлина. От исхода которой зависит, ввергнется ли мир в апокалипсис.

Лента выходит в российский прокат 11 апреля.

Оригинальный трейлер картины можно посмотреть здесь.

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