Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя"

На YouTube-канале Megogo Distribution обнародован дублированный трейлер третьего "Хеллбоя" - "новой экранизации комиксов о супергерое, попавшем в наш мир прямиком из ада", как любезно напоминает предоставленный "Кинократии" пресс-релиз.

"Благодаря своим демоническим способностям он может противостоять самым страшным и опасным монстрам преисподней, с которыми не справляются простые смертные".

Третья часть серии, где роль протагониста сыграл не Рон Перлман, а Дэвид Харбор, звезда "Очень странных дел", историю Хеллбоя не станет рассказывать с самого начала, хоть это и перезапуск.

"Мой герой понимает, откуда он пришел и кто он такой. Он уже давно находится среди людей, но в самом начале фильма происходят важные события, когда люди впервые осознают тот факт, что он может стать причиной конца света. И тут возникает главный вопрос - на чьей он стороне?", - приводятся слова актера.

Режиссер - Нил Маршалл ("Псы-воины", "Спуск", "Игра престолов"). Сценаристы - Эндрю Косби ("Два ствола", "Эврика", "Говорящий с призраками") и автор оригинального комикса Майк Миньола.

По центру сюжета - битва Хеллбоя с Кровавой королевой (Милла Йовович), женой волшебника Мерлина. От исхода которой зависит, ввергнется ли мир в апокалипсис.

Лента выходит в российский прокат 11 апреля.

Оригинальный трейлер картины можно посмотреть здесь.