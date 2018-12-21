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21.12.2018 19:14
Рубрика: Происшествия

Кириллу Кокорину вменили больше статей, чем Александру

Брату футболиста Александра Кокорина, Кириллу, вменяются больше преступлений, чем другим участникам предполагаемых драк в Москве, после которых были арестованы игроки "Зенита" и "Краснодара". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Вечером в пятницу, 21 декабря, ведомство подтвердило, что фигурантам скандальной истории сменили статьи, по которым им предъявлены обвинения.

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Таким образом в настоящий момент Павел Мамаев обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Его коллеге Александру Кокорину предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном группой лиц (по двум эпизодам), а также в хулиганстве. По этим же статьям теперь проходит и детский тренер Александр Протасовицкий. А Кириллу Кокорину вменяется умышленное причинение легкого вреда здоровью (в двух эпизодах), побои с участием группы лиц и хулиганство.

Напомним, предполагаемые драки с участием футболистов произошли еще 8 октября. По данным следствия, от рук игроков и их приятелей пострадали профессиональный водитель Виталий Соловчук, руководитель департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Срок расследования ранее был продлен до 4 месяцев, а все фигуранты останутся под стражей минимум до 8 февраля.

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