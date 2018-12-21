Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути

Питер Шериф, который был другом братьев Куаши, напавших на редакцию французского еженедельника Charlie Hebdo, арестован в Джибути. Именно Шериф, также известный под именем Абу Хамза, привел братьев в тренировочный лагерь террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России), где они прошли необходимую подготовку.

Напомним, 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Поводом стали карикатуры на пророка Мухаммеда. Спустя двое суток злоумышленники были ликвидированы силами спецназа. Финансировал теракт именно Питер Шериф. В ближайшее время его экстрадируют во Францию, где он предстанет перед судом.

Как пишет ТАСС, 36-летний экстремист примкнул к боевикам в Ираке во время американского вторжения в эту страну. В 2006 году он был приговорен к 15 годам заключения, но в марте 2007 года бежал из тюрьмы в Мосуле.

Также Шериф воевал на стороне экстремистов в Йемене.