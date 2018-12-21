Новости

Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию 02:03
В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси 20.12.2018
Стали известны подробности наезда на остановку в Германии 20.12.2018
Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ 20.12.2018
В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20.12.2018
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 20.12.2018
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 20.12.2018
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 20.12.2018
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 20.12.2018
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 20.12.2018
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20.12.2018
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 20.12.2018
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 03:03
Рубрика: В мире

Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути

Питер Шериф, который был другом братьев Куаши, напавших на редакцию французского еженедельника Charlie Hebdo, арестован в Джибути. Именно Шериф, также известный под именем Абу Хамза, привел братьев в тренировочный лагерь террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России), где они прошли необходимую подготовку.

Фото: REUTERS
Как во Франции отреагировали на теракт в Страсбурге

Напомним, 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Поводом стали карикатуры на пророка Мухаммеда. Спустя двое суток злоумышленники были ликвидированы силами спецназа. Финансировал теракт именно Питер Шериф. В ближайшее время его экстрадируют во Францию, где он предстанет перед судом.

Как пишет ТАСС, 36-летний экстремист примкнул к боевикам в Ираке во время американского вторжения в эту страну. В 2006 году он был приговорен к 15 годам заключения, но в марте 2007 года бежал из тюрьмы в Мосуле.

Также Шериф воевал на стороне экстремистов в Йемене.

В мире Европа Франция Теракты во Франции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года