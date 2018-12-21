Карты "Тройка" в новом дизайне выпустили к открытию павильона МЦД

Проездные карты "Тройка" в новом дизайне были выпущены к открытию демонстрационного павильона Московских центральных диаметров. Всего подготовлено 10 тысяч тематических билетов.

На карте изображен поезд "Иволга", который и будет ездить на первых двух диаметрах, а также нарисован логотип МЦД и слоган "Сквозь город удобнее и быстрее". Как сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу столичного метро, эти карты можно купить в автоматах на станциях подземки "Проспект мира" Калужско-Рижской линии и "Комсомольская" Кольцевой линии метро.

В пятницу на Киевском вокзале впервые показали, как будет выглядеть новый транспорт столицы - Московские центральные диаметры. Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения - все, что будет на МЦД.

"РГ" уже сообщала о том, что по диаметрам будут курсировать современные поезда "Иволга", в которых пассажиры смогут пользоваться Wi-Fi, заряжать гаджеты, смотреть ролики на информационных табло и без проблем передвигаться с велосипедами. Пассажирскую навигацию на Московских центральных диаметрах сделают двуязычной.