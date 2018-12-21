Медведева не увидела катастрофы в своем выступлении на ЧР

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Она отметила, что не видит ничего страшного в своей неудаче.

Женя по итогам короткой программы заняла лишь 14-е место - столь дорого обошлись ей падение и ошибка в двойном прыжке. Однако она уверена, что у нее будет возможность поработать над собой.

"Я сделала шаг вперед. С Брайаном Орсером (тренером спортсменки - прим. "РГ") мы уже обсуждали это выступление и еще обсудим. Но я считаю, что никакой катастрофы для меня нет, - сказала Медведева в эфире Первого канала. - Я ехала сюда с мыслями отобраться на чемпионат Европы. Если не получится, то у меня будет необходимое время, чтобы поработать над собой.

Произвольную программу одиночницы представят в субботу 22 декабря. После короткой программы лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова.