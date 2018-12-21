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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

Текст: Данила Жиляев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. В пятницу, 21 декабря, определились чемпионы страны в танцах на льду - "золото" национального первенства выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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По итогам ритмического и произвольного танца спортсмены набрали в общей сложности 212,32 балла. Для дуэта Синициной и Кацалапова это "золото" чемпионата России стало первым - ранее они выигрывали "серебро" (2016) и "бронзу" (2017) на первенствах страны. Отметим также, что в финале Гран-при-2018 они заняли второе место.

Второе место в Саранске заняли Александра Степанова и Иван Букин - их выступления в сумме были оценены в 208,49 балла. Третьими стали Софья Евдокимова и Егор Базин с результатом 179,21.

Ранее сегодня определился чемпион России в мужском одиночном катании - в четвертый раз им стал Максим Ковтун. Кроме того, представили короткую программу одиночницы, промежуточное первое место занимает олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
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