Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. В пятницу, 21 декабря, определились чемпионы страны в танцах на льду - "золото" национального первенства выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По итогам ритмического и произвольного танца спортсмены набрали в общей сложности 212,32 балла. Для дуэта Синициной и Кацалапова это "золото" чемпионата России стало первым - ранее они выигрывали "серебро" (2016) и "бронзу" (2017) на первенствах страны. Отметим также, что в финале Гран-при-2018 они заняли второе место.

Второе место в Саранске заняли Александра Степанова и Иван Букин - их выступления в сумме были оценены в 208,49 балла. Третьими стали Софья Евдокимова и Егор Базин с результатом 179,21.

Ранее сегодня определился чемпион России в мужском одиночном катании - в четвертый раз им стал Максим Ковтун. Кроме того, представили короткую программу одиночницы, промежуточное первое место занимает олимпийская чемпионка Алина Загитова.