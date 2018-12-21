В Вологде разрушенный при взрыве газа дом отремонтируют раньше срока

В Вологде приняли решение раньше намеченного срока начать ремонт подъезда дома по улице Карла Маркса, который пострадал от взрыва бытового газа. Жильцы первого, второго и третьего этажей будут заселять с 26 декабря. Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, взрыв газа в квартире на пятом этаже случился в ночь на 16 декабря. Владельцы отсутствовали почти сутки. Поздно вечером они вернулись домой, открыли дверь и включили свет. И в этот момент произошел взрыв. Он был такой силы, что обрушилась кладка, пострадали квартиры на четвертом и пятом этажах. Погибла хозяйка квартиры. Еще три человека с травмами попали в больницы.

Люди разместились в гостиницах, маневренном жилье, у родственников. С 19 декабря начали заселять жителей второго подъезда, который не пострадал от взрыва. Как отметили на совещании, заселение производилось комиссионно, с ведением фотофиксации возможных повреждений. Люди опасались ночевать первую ночь, но все прошло спокойно, на сегодняшний день вопросов нет.

Планируется, что с 26 декабря домой будут возвращаться семьи из девяти квартир первого подъезда, расположенных с правой стороны подъезда.

После окончательного монтажа кровли и закрытия контура здания перед отделочными работами тепло будет подано в левую сторону подъезда. Ориентировочный срок завершения работ - вторая неделя января.