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21.12.2018 22:15
Рубрика: Власть

Россия разочарована голосованием ЕС в ООН

Текст: Константин Волков
Российская сторона разочарована голосованием Евросоюза в ООН по резолюции в поддержку Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского
Фото: REUTERS/ Carlo Allegri Фото: REUTERS/ Carlo Allegri
Фото: REUTERS/ Carlo Allegri

Он отметил, что сразу после заявления США о выходе из ДРСМД "мы слышали призывы немцев и французов к сдержанности и диалогу, потом натовская дисциплина разравняла это "катком по асфальту" и остались только призывы к России. А свои национальные интересы они "засунули подальше в карман".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Размещение американских ракет в Европе ставит последнюю "фактически на линию удара", добавил дипломат. Между тем российский вариант резолюции призывал к сохранению Договора, чтобы можно было продолжить консультации по нему. Однако на заседании ООН от лица ЕС выступил постпред Австрии Ян Кикерт, который заявил, что страны Европы проголосуют против российской резолюции, потому что видят в ней "попытку отвлечь внимание от проблем невыполнения Договора".

Госсекретарь США Майкл Помпео 4 декабря заявил, что американская сторона прекратит исполнять Договор через 60 дней, если Россия не откажется от ракеты 9М729 или не модифицирует ее.

При этом, как отметил президент РФ Владимир Путина в ходе пресс-конференции 5 декабря, никаких доказательств нарушения российской стороной Договора предоставлено не было.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Выход США из договора о РСМД
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