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Рубрика: В мире

ВМС Ирана ответили пуском ракет на вход авианосца США в Персидский залив

Фото: AP/Efrem Lukatsky Фото: AP/Efrem Lukatsky
Фото: AP/Efrem Lukatsky

Корабли военно-морских сил Ирана произвели ракетные пуски неподалеку от авианосной ударной группы ВМС США.

Это произошло вскоре после того, как американский атомный авианосец John C. Stennis вошел в Персидский залив, передает "Интерфакс" со ссылкой на американских журналистов, которые находятся на борту флагмана.

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Агентство отмечает, что флагманский авианосец сопровождала группа из ракетных крейсера Mobile Bay, эсминцев Decatur и Mitscher и ударной атомной подводной лодки. Атомный авианосец зашел в Персидский залив впервые за 8 месяцев.

Основной целью маневров группы является демонстрация Ирану военной мощи США на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран. Однако ранее американские аналитики высказывали опасения в том, что иранские вооруженные силы при наличии соответствующего приказа от руководства Исламской Республики способны заблокировать John C. Stennis в Персидском заливе.

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