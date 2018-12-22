Надо ли заводить дома мини-хрюшек в Год свиньи

Подмосковные заводчики разрабатывают собственную гибридную породу микро- и супермикро-пигов. Эти крошечные свинки больше напоминают щенков или котят, чем всем хорошо знакомых хрюкающих парнокопытных.

Но в последние годы, как рассказала корреспондентам "Российской газеты" заводчица микро-пигов Ксения Ремизова, россияне стали проявлять все больший интерес к миниатюрным свинкам, предпочитая заводить их у себя дома вместо традиционных кошек и собак. А в преддверии наступающего Года желтой земляной свиньи спрос за мини- и микро-пигов растет еще больше.

До Нового года не продаем

"Мы пока прекратили продажи поросят, так как не уверены в ответственности людей, которые хотят подобных животных перед Новым годом, - рассказывает Ксения Ремизова (подробнее - см. видео). - Поэтому предлагаем всем приобретать поросят в январе - приезжайте, смотрите, выбирай. Но не в ажиотаже, а более ответственно и обдуманно".

Пока же заводчики предлагают поучаствовать в фотосъемке с этими милыми животными или уговорить своего работодателя пригласить заводчика или дрессировщика с мини (они немного больше в размере по сравнению с микро-пигами) и микро-пигами на новогодний корпоратив. Как уточняет Ксения Ремизова, участие животных в праздничных мероприятиях стоит недешево, но для компаний - это посильные траты. Дороже стоит участие в корпоративах таких крупных дрессированных животных, как львы или медведи, но и тех охотно приглашают. Фотосессия со свинками стоит примерно семь тысяч рублей. Но можно собрать большую компанию, и тогда каждому придется заплатить совсем немного денег.

Кто покупает микро-пигов?

Совершенно разные люди, которые содержат животных как в городских квартирах, так и частных домах. В Подмосковье при питомнике микро-пигов есть клуб любителей этих животных, который объединяет как заводчиков, так и владельцев маленьких парнокопытных. Члены клуба могут обсудить между собой различные проблемы, связанные с уходом и воспитанием поросят, попросить советы ветеринара.

Возвращают ли животных обратно заводчикам?

Как поясняет Ксения Ремизова, случаи возврата животных, к счастью, не часто, но случаются. Это связано с разными причинами. Кто-то не справляется с содержанием. Другие меняют место жительства, уезжая за границу. Взять же такое животное с собой крайне проблематично.

Чем кормить микро-пигов?

Свинки большими не вырастут. Максимум - до размера кошки. В еде свинки крайне неприхотливы.

Можно обходиться несколькими ложками каши из гречки или другой крупы пару-тройку раз в день и несколькими горстками нарезанных овощей (подойдут тыква, кабачки, морковь). Но не возбраняется кормить домашних питомцев и более экзотичными овощами и фруктами, например, брокколи или авокадо.

Свинок ни в коем случае нельзя перекармливать, иначе может начаться ожирение.

Нужно ли делать прививки?

Как и любым одомашненным животным, микро-пигам делают прививки. По показаниям дают витамины. Подобрать лекарства и витамины должен ветеринар. Специалисты, разбирающиеся в здоровье свинок, есть в клубе любителей пигов.

Можно давать специальный корм для шиншилл - это смесь из 15 различных трав.

Где содержать животное?

Свинок ни в коем случае нельзя содержать в клетках и вольерах, потому что животные должны социализироваться. А для этого им надо свободно передвигаться по жилищу своего хозяина.

Нужно ли выгуливать свинок на улице?

Нужно, но желательно весной, летом и осенью. Реагенты, которыми зимой посыпают наши дороги, могут причинить животным очень серьезный вред. Минимум последует аллергическая реакция, максимум - пиг заболеет и умрет.

Сколько стоит микро-пиг?

Стоимость декоративных свинок начинается от 40 тысяч рублей. Примерно столько же стоит небольшая породистая собачка или кошечка.