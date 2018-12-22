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Рубрика: Происшествия
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СК попросит суд оставить сестер Хачатурян под домашним арестом

Текст: Наталья Козлова
В будущую среду Басманный суд Москвы планирует рассмотреть ходатайство следствия о продлении до конца марта домашнего ареста для сестер Хачатурян.

Судебное заседание пройдет за закрытыми дверьми из-за того, что одна из сестер - несовершеннолетняя. Сейчас все сестры сидят под домашним арестам, но по разным адресам. Для двоих жилье арендовали, а третья сидит по месту прописки.

В конце июля в одной из столичных многоэтажек произошло дикое преступление. В холле на этаже дома на Алтуфьевском шоссе в Москве нашли труп 57-летнего Михаила Хачатуряна. На теле убитого было много колото-резаных ран шеи и груди.

Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
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Преступление раскрыли очень быстро. Правоохранители задержали дочерей убитого. 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра признали вину. Им предъявили очень тяжкую уголовную статью - убийстве группой лиц по предварительному сговору. По словам девушек, отец очень жестоко к ним относился. А защитить их было некому, так как мать и старший брат ушли из дома из-за жестокости отца. Сначала Останкинский суд арестовал сестер и отправил их в следственный изолятор. Там они учились и отвечали на вопросы следователей.

Как рассказала корреспонденту "РГ" представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, сестры "признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Позиция адвокатов сестер Хачатурян утверждает, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

Как положено по закону, обвиняемых в убийстве отправили на экспертизу. По выводам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра была в момент убийства признана невменяемой. Это означает, что ее будут не судить, а лечить.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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В конце сентября по ходатайству Следственного комитета Басманный суд отпустил сестер Хачатурян под домашний арест, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий. Девушкам запрещено покидать квартиры, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться друг с другом. Суд в своем решении отдельно записал, что им нельзя давать комментарии прессе.

Судя по решению следователей продлить домашний арест, дело сестер будет завершено не раньше весны, а в суд попадет к лету.

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