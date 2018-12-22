В Воронеже объявлена музыкальная программа Платоновфеста-2019

"Невероятное путешествие скрипки", грандиозная оратория Шёнберга и литургическая музыка Чайковского прозвучат на IX Платоновском фестивале, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года. Программу, как обычно, объявили заранее - чтобы меломаны спокойно определились с выбором до 8 февраля, когда билеты поступят в продажу.

Моцарт - стоя и в прыжке

"Хедлайнером" программы станет, очевидно, скрипач Максим Венгеров. Слава нашла его еще ребенком, сейчас этот солист по праву входит в число известнейших солистов мира. На фестивале услышат его Моцарта - Пятый концерт для скрипки с оркестром и Concertone (в дуэте с артисткой оркестра "Новая Россия", уроженкой Воронежа Анастасией Тимошенко). Кроме того, Венгеров выступит как дирижер при исполнении симфонии № 41 "Юпитер".

Совсем другим услышат Моцарта те меломаны, которые приедут на концерт в парке Рамонского замка. Скрипач Ара Маликян и ансамбль The Royal Garage играют академическую музыку с массой визуальных спецэффектов. Темпераментный солист родился в армянской семье в Ливане, учился в Германии, выиграл несколько престижных европейских конкурсов, был первой скрипкой в оркестре Королевского театра Мадрида - но не усидел за пультом, начал сольную карьеру и за минувшие годы превратился практически в поп-звезду. Маликян убедительно доказывает, что если при исполнении Вивальди и Паганини хочется прыгать от избытка чувств, делать это ничто не мешает. В программе "Невероятное путешествие скрипки" он соединил скрипичные шедевры, композиции Led Zeppelin, Джими Хендрикса, Дэвида Боуи и себя самого (Ара - автор, например, саундтреков к двум фильмам Альмодовара).

Виолончелист из Германии Альбан Герхардт, лауреат ряда престижных профессиональных наград, представит интересное прочтение музыки Прокофьева (в программе - симфония-концерт ми минор). Во втором отделении прозвучит Вторая симфония выдающегося польского композитора Кароля Шимановского, современника Андрея Платонова. Это светлое сочинение в духе позднего немецкого романтизма было написано накануне Первой мировой, но воспринимается как актуальное и после всех ужасов ХХ века.

Пианистка Элис Сара Отт, в игре которой отмечают великолепную технику и богатство динамических возможностей, привезет в Воронеж программу "Наступление ночи": баллады и ноктюрны Шопена сочетаются в ней с Бергамасской сюитой Дебюсси, гноссиенами Эрика Сати и фрагментами сюиты Равеля "Ночной Гаспар".

Ансамбль, оркестр, хор

Концерт скрипача Бориса Бровцына и южнокорейской пианистки Йол Юм Сон наверняка станет открытием для ценителей камерной музыки. Обоих солистов выделяют за вдумчивое прочтение произведений. Они сыграют четыре пьесы чешского композитора начала ХХ века Йозефа Сука и три сонаты - Шумана, Прокофьев и Штрауса (того, который Рихард).

Иерусалимский квартет выступит с интерпретацией музыки Гайдна, Дворжака и менее известного композитора Эриха Вольфганга Корнгольда. При жизни, до Второй мировой, он был очень популярен (в особенности благодаря саундтрекам к американским кинофильмам, таким как "Одиссея капитана Блада" и "Приключения Робин Гуда"), а позже почти забыт. Причиной тому было не качество, а "несовременный" стиль музыки, что в наши дни уже не является препятствием для ее исполнения.

Самым "крупным" из гостей Платоновского фестиваля станет академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. В Воронеже он, согласно концепции форума, сыграет музыку ХХ века - Стравинского (сюиту из балета "Жар-птица"), Прокофьева и Шостаковича.

Поклонников вокальной музыки порадуют два разноплановых концерта, которые даст хор мальчиков училища имени М. Глинки (Санкт-Петербург). Знаменитый коллектив ведет отсчет своей истории с 1479 года. В Благовещенском соборе прозвучат духовные произведения Чайковского, в том числе фрагменты "Литургии святого Иоанна Златоуста", и Рахманинова (вход свободный, по приглашениям). В филармонии, при участии пианиста Алексея Гориболя, - "Шестнадцать песен для детей" того же Чайковского и вокальный цикл Бриттена "Золотая тщета".

Камерно и с размахом

Платоновский фестиваль старается расширить представление воронежцев о творчестве современных композиторов. В 2019 году концептуальным проектом станет концерт камерной музыки к столетию Мечислава Вайнберга. Его сочинения высоко ценил Дмитрий Шостакович, их играли лучшие исполнители Советского Союза. Широкая публика слышала музыку Вайнберга в кино ("Летят журавли", "Афоня") и мультфильмах ("Каникулы Бонифация", "Винни Пух"). Из обширного академического наследия композитора - а он оставил 19 симфоний, семь опер, три балета и массу камерных произведений - для Платоновского выбрали струнный квартет, фортепианный квинтет и трио. Их исполнят талантливые молодые солисты Айлен Притчин, Сергей Полтавский, Александр Бузлов, Лукас Генюшас и Владислав Песин.

А на закрытии прозвучит грандиозное вокально-симфоническое произведение Арнольда Шёнберга - "Песни Гурре", написанные в начале ХХ века на сюжет старинного датского сказания. Любовь, коварство, отчаяние, ночная охота призраков и рассветный гимн красоте мира, экспрессивная и величественная музыка - в оратории есть все, чтобы захватить публику.

Композитор предусмотрел огромный состав исполнителей (поэтому "Песни Гурре" можно услышать вживую крайне редко), достаточно сказать, что на премьере в 1913-м на сцене находилось более 750 человек. Сколько удастся собрать в Воронеже, пока неизвестно, но для проекта создадут фестивальный оркестр (из лучших музыкантов города и земляков, работающих в ведущих музыкальных коллективах России), привлекут вокалистов из местного театра оперы и балета, а также различных ансамблей. Управлять этой махиной будет главный дирижер Воронежского академического симфонического оркестра Владимир Вербицкий.

Прямая речь

Михаил Бычков, худрук Платоновского фестиваля:

- Участников концерта "Музыка мира в Белом колодце" мы объявим позже. Пока скажу лишь, что хедлайнером станет потрясающая певица и гитаристка из Новой Зеландии Джин Вигмор. По нашему приглашению она приедет в Россию впервые. Смотрите видео на Youtube, и вы поймете, какая она крутая и замечательная! Если все будет в порядке, будет еще два участника, и однодневный фестиваль, как и в прошлом году, состоится в том формате, в каком мы его задумывали: много людей, замечательная погода, прекрасная атмосфера и хорошая разнообразная программа в трех частях.

Справка "РГ"

Международный Платоновский фестиваль с 2011-го ежегодно проводится в Воронеже - на родине одного из крупнейших русских прозаиков ХХ века. Андрей Платонов (1899-1951) - автор романов "Чевенгур" и "Счастливая Москва", повестей "Котлован", "Ювенильное море" и "Епифанские шлюзы". Программа форума рассчитана на широкий круг ценителей музыки, театра, литературы и изобразительного искусства. Часть мероприятий - бесплатные. Число посетителей превышает сто тысяч человек. Подробности - на www.platonovfest.com. Материалы о фестивалях предыдущих лет - в спецпроекте и сюжете "РГ".