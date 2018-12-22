Фигуристка Щербакова: Не ожидала, что стану чемпионкой России

Она отметила, что переживала и за девочек, которые вместе с ней также тренируются у Тутберидзе. Подчеркнув при этом, что для нее было важнее всего самой выступить чисто.

"Я очень довольна своим прокатом, для меня было важно чисто откатать свою программу. Конечно, я нервничала за девочек - мы катаемся вместе, я знаю, как им тяжело. Я очень рада, не ожидала, - сказала Щербакова в эфире Первого канала. - На праздниках у нас будет время отдохнуть, но пока возвращаемся на каток, к режиму, еще будут тренировки".

Второе и третье места заняли также воспитанницы Этери Георгиевны - Александра Трусова и Алена Косторная соответственно. Примечательно, что Щербакова по сумме двух программ получила 229,78 балла, а Трусова - 229,71. Иными словами, отставание Александры оказалось совсем ничтожным, но все же она стала второй - с нее сняли балл за падение.

Что касается Медведевой и Загитовой, то Евгения после вчерашней неудачи в короткой программе поднялась с 14-го места на седьмое. Алина же, шедшая лидером, стала в итоге пятой. Ее опередила Станислава Константинова.