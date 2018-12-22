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22.12.2018 10:55
Рубрика: Экономика

Титов: Ставку страховых взносов для застройщиков повышать не будут

Текст: Надежда Толстоухова

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам заседания рабочей группы госсовета, посвященного нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил, что ставка страховых взносов застройщиков повышаться с 1 января 2019 года не будет.

Фото: depositphotos
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"Главное, чего удалось добиться на сегодняшний день, - это фиксация уровня страховых взносов застройщиков в компенсационный фонд. Предварительно пришли к согласию не повышать его с 1,2% до 6%", - цитирует Титова пресс-служба уполномоченного.

Законопроект о повышении обязательных взносов в Фонд защиты прав дольщиков с 1,2% до 6% с 1 января 2019 года летом представил Минстрой. Таким образом планировалось стимулировать работающих по договорам долевого участия в строительстве застройщиков как можно быстрее переходить использование схемы эскроу-счетов, когда деньги от граждан застройщик получает только после окончания строительства объекта. В таком случае взносы в фонд платить не нужно.

Бизнес протестовал против принятия этого закона, застройщики говорили о том, что из-за его принятия существенно вырастут издержки компаний, и, как следствие, вырастет цена на строящееся жилье. Борис Титов настаивает на том, что и изменения в 214-ФЗ нужно корректировать, иначе достигнуть ввода жилья в 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году будет невозможно.

Экономика Страхование
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