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22.12.2018 19:14
Рубрика: В мире

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ

В Донбасс доставлены танки Вооруженных сил Украины, а также противотанковые орудия. Два состава с таким грузом прибыли на железнодорожную станцию Рубежное, утверждает руководитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, которые передает РИА Новости, соответствующую информацию подтверждает отчет представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 декабря.

Речь идет о танках Т-64, противотанковых пушках МТ-12 и боевых машинах пехоты БМП-1, уточнил Осадчий.

Фото: Народная милиция ЛНР / youtube.com
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Отмечается, что накануне в ЛНР сообщили о прибытии к линии соприкосновения колонны из пяти танков, восьми БМП, четырех гаубиц Д-30 и 14 военных машин. До этого на ту же станцию по железной дороге доставили эшелон с зенитно-ракетным комплексом "Стрела-10" и военными автомобилями.

Ранее в народной милиции сообщали об усилении группировки Вооруженных сил Украины на горловском направлении. В связи с активностью ВСУ все силы ДНР были приведены в боевую готовность.

Кроме того, по данным руководства ДНР, западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски". Таким образом в регионе можно ожидать фейковых новостей об "отравлениях мирного населения" и прочих фальсификаций.

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