Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Минска и Москвы

По всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве, по словам белорусского лидера, "не только как с партнером, но и как с братским государством, решения приняты". Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, передает его пресс-служба.

Президент РБ особо отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером. "Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия", которое строится "на системной и, самое главное, плановой основе", - сказал он.

"И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения", - подчеркнул белорусский руководитель. К сожалению, полагает он, не все решения пока выполняются в полном объеме, напомнив, в частности, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие пять лет.

В целом, по словам Лукашенко, в них охвачен широчайший спектр вопросов - макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура. "По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства", - заявил он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", президент Беларуси совершит 25 декабря рабочий визит в Российскую Федерацию. На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги двухстороннего сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.

