Это первое представление широкой публике фотографий Ермолая Солженицына. "О фотографии мне, конечно, приятнее говорить, чем о мировых финансах", - шутит Ермолай Солженицын, старший партнер компании McKinsey. - А вообще фотографией я просто балуюсь". На самом деле Ермолай скромничает: его "баловство" вылилось в серьезное увлечение. Он уже выпустил три фотоальбома ("Два цвета планеты", "Цвет", "Суздаль"), а коллекция снимков увеличивается в геометрической прогрессии. По работе Ермолаю приходится много ездить по миру, так что за месяц набирается под тысячу снимков, которые автор затем старательно разбирает. И теперь пришло время первой выставки, которую Ермолай любезно согласился провести в "Российской газете". Поддержать Ермолая в фойе медиацентра "РГ" пришли его друзья, коллеги, семья.

2013 год стал переломным, когда Ермолай начал всерьез относиться к своему увлечению и с фотоаппаратом в поездках больше не расставался. Его инструмент - компактная цифровая камера, помещающаяся в небольшой рюкзак, иногда айфон. А весь архив - несколько тысяч отобранных фото (автор признается, что точную цифру не знает, специально не считал). "Меня всегда больше тянуло исследовать замысловатые маршруты, нежели оставаться в одной точке, - говорит Ермолай Солженицын. - В этих передвижениях вывел для себя несколько правил. Во-первых, если можно задержаться на два дня - задержись. Если есть время на отклонение от маршрута - сделай крюк. Ни разу не пожалел. Такие незапрограммированные дни - это подарки, подпитка, расширение кругозора. Во-вторых, раз уж привелось оказаться в чудесном месте - фотографируй. С близкими и друзьями поделишься, и сам вспоминать будешь".

Для Ермолая видеть мир через объектив камеры - это лучший способ остановить бег времени, оглядеться, остановиться на мгновение. В суматохе и круговороте будней мы часто лишаемся этого внутреннего ока, не оглядываемся по сторонам. Фотография - отличный способ посмотреть, заметить, застыть, намного полнее чувствовать момент и день. Важно, чтобы фотоаппарат был всегда под рукой - никогда не знаешь, когда случится идеальный кадр.

Любимый жанр - пейзаж. Любимые места Ермолая - Исландия и Камчатка, в чем-то перекликающиеся, как сестры-близнецы: та же лава, те же неукротимые вулканы, рвущиеся из-под земли горячие гейзеры, вековые льды. "Но Исландия открывает географические "скобки" Евразии, а Камчатка их закрывает", - говорит Ермолай Солженицын.

Нерукотворные храмы природы в Северной Америке, норвежские фьорды, тропы Соловецких островов, ставший родным и такой знакомый с детства Вермонт, сказочный Алтай, старинные города России и любимый Суздаль, в который автор заглядывает очень часто не по работе, а для души. Его снимки - это путеводитель по местам волшебной красоты, вдохновляющей, покоряющей, наполненной и наполняющей жизненной энергией, красоты, в которой хочется раствориться.

Вывел для себя несколько правил. Если можно задержаться на два дня - задержись. Если есть время на отклонение от маршрута - сделай крюк. Ни разу не пожалел. Такие незапрограммированные дни - это подарки, подпитка, расширение кругозора

Для выставки в "РГ" "По нашему периметру" отобрали 15 снимков, сделанных исключительно в России с 2013 по 2018 год, по границам родины, жизни, земли, по ее воображаемому периметру - Таймыр, Якутия, Магадан, Камчатка, Владивосток, Алтай...

"Крайний Север, Дальний Восток или Запад, побережья, горы, пустыни - эти границы жизни на Земле будоражат воображение, - говорит Ермолай Солженицын. - В каждом из этих мест, конечно, царствует своя волшебная палитра красок. Но под нею пульсирует простота и противоречивость творения. На далеком Севере и на других краях земли мы видим инь и ян Вселенной: танцующее переплетение черного и белого, полярной ночи и дня, камня и льда, суши и пучины, складок скал и глади воды. На этих рубежах шума нет, есть одна суть. Здесь можно уловить простое и важное, мир теряет нюансы и проступает в своей глубинной дуальности".

Открывает экспозицию "Утро" - Ходуткинские горячие источники на Камчатке в утреннем тумане. Еще одно камчатское фото, с которым перекликается "Утро", - "Сказка" - вулкан Кроноцкий, увиденный из иллюминатора вертолета. На удивление ровно-правильный конус, кажущийся отстраненным и враждебным. Действующий вулкан на Камчатке, который так и не раскрыл многие свои тайны. Говорят, что этот вулкан признан одним из самых загадочных в мире, долгое время считался потухшим. Но по оценкам ученых, в его недрах содержится столько огненной силы, которая способна уничтожить все вокруг на многие километры.

На фотографиях Ермолая Солженицына мы почти не видим фигур и уж точно не видим лиц. Одинокая фигура посреди заснеженной и ярко освещенной солнцем площади в якутском Мирном. Яркий момент, вспышка, и только тень, и только следы на снегу. Вот он тот миг, который так хочет в своих работах остановить фотограф. Это фото названо красноречиво - "Судьба". Причем благодаря отсутствию цвета фото играет, черно-белый вносит особую недосказанность - а кто эта фигура, а куда она идет и какой судьбой ее сюда занесло, мы не знаем. "Черно-белая фотография - по определению всегда искажение, а значит, авторская интерпретация, - говорит фотограф. - Черно-белый снимок приглашает к общению, предлагает разделить не только содержание кадра, но и эмоции, которые он вызывает".

У "Маски скорби" в Магадане Ермолай Солженицын снял безмолвные серые камни с высеченными на них символами разных религий и символикой коммунизма. На фото сконцентрировалась вся трагедия прошлого: перед палачами все равны.

"След" - узор от якутских рек, снятый с самолета, как капилляры Земли, как причудливый рисунок на ее ладони, как напоминание о торжестве жизни.

Закрывает экспозицию фотография "Вечность", на которой запечатлены Ленские столбы в Якутии, снятые в июле 2014 года. Каменный лес в дымке - знаменитый природный парк и ледяная Лена, в которую автор фото отважился окунуться. Космический край Земли.

"Для меня фотография стала формой дневника, мастерской созидания", - признается Ермолай Солженицын. И приглашает всех в свою мастерскую: выставка будет открыта в фойе медиацентра "РГ" в течение месяца.

Прямая речь

Ермолай Солженицын, фотограф:

- Есть у меня также четко осознаваемое чувство корней, связанное с землями старой России. С местами, где история лепилась еще до империи, до влияния Западной Европы и иногда даже до монголо-татарского ига. Получается, что эти истоки незаметно впитывались в детстве - хоть и вермонтском. Через книги, картинки, сказки, стихи. Откладывались в памяти. И, увидев по-настоящему эти места только лет через сорок, я понял, что они оказались очень родными. Иногда почти музейными, а обычно просто тихими, красивыми, гармоничными. Тут в воздухе витают старая Россия и молитвы прошлого...