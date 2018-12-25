Лукашенко направился в Москву на переговоры с Путиным

Предновогодняя рабочая неделя белорусского лидера стартовала 25 декабря с рабочего визита в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел в Москву из национального аэропорта Минск, передает пресс-служба президента РБ.

На переговорах, по ее информации, лидерам Союзного государства предстоит подвести итоги двустороннего сотрудничества в уходящем году, рассмотреть наиболее актуальные задачи взаимодействия на ближайшую перспективу.

Особое внимание Владимир Путин и Александр Лукашенко уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах. Накануне визита, как уже сообщал "СОЮЗ", белорусский руководитель провел совещание с участием руководства правительства по актуальным вопросам сотрудничества с РФ.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером, а всесторонний характер отношений имеет серьезное значение для обеих стран. "По всем вопросам договоренностей в рамках Союзного государства не только как с партнером, но и как с братским, близким Беларуси государством, решения приняты", - акцентировал внимание президент РБ.