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25.12.2018 12:35
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор студенту за картинку с Пушкиным и Тесаком

Текст: Владимир Полетаев
Уголовное дело об экстремизме в отношении студента Евгения Корта, осужденного на год колонии-поселения, Мосгорсуд во вторник постановил отправить на новое рассмотрение в районный суд. Президиум Мосгорсуда отменил ранее вынесенный приговор.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

В 2015 году Евгений Корт разместил на своей странице в соцсети картинку, на которой некто, похожий на поэта Пушкина, обращается ко второму персонажу, имеющему внешнее сходство с Максимом Марцинкевичем (более известен как Тесак), с вопросом: "Эй, милейший! Подскажите…". В ответ "Марцинкевич" грубо советует "Пушкину" удалиться.

Фото: depositphotos.com
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Следствие утверждало, что Корт разместил это изображение умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, "с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по признакам национальности".

В апреле 2016 года оперативники пришли с обыском домой к студенту. У него изъяли два ноутбука, системный блок компьютера, книги по истории Германии, телефон и флешку. После допроса с зеленоградца взяли подписку о невыезде и назначили лингвистическую экспертизу найденной на его странице картинки.

Приговор в ноябре того же года вынес Корту Зеленоградский районный суд Москвы. Позже адвокат Сергей Бадамшин его обжаловал. Мосгорсуд изменил приговор Корту с года в колонии-поселении на штраф в размере 200 тысяч рублей.

Адвокат Бадамшин считает, что новое решение принято после новых разъяснений пленума Верховного суда РФ о делах об экстремизме. На основании постановления пленума от 20 сентября 2018 года адвокатом были направлены кассационные жалобы по делу в адрес председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Дело было  направлено в президиум Мосгорсуда.

Фото: РИА Новости
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Имеется в виду смягчение "экстремистских" статей, в частности - отмену уголовной ответственности за лайки и репосты в соцсетях. Одно из предложений - заменить уголовную ответственность на административную за первое нарушение закона. Такие изменения уже обсуждают в Госдуме и Совфеде. Парламентарии уже высказались за то, что сажать людей за лайки и репосты нельзя, если в их действиях нет злого умысла.

Напомним, 20 сентября пленум Верховного суда РФ принял постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов, обязав учитывать контекст постов, размер и состав их аудитории, а также количество просмотров. 

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом
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