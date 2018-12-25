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25.12.2018,  
07:48
Текст:  Анна Бондаренко

Новейший корвет "Громкий" вошел в состав ТОФ

Фото: Alex omen/ Wikimedia.org Фото: Alex omen/ Wikimedia.org
Фото: Alex omen/ Wikimedia.org

Сегодня новейший корвет "Громкий" официально вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.

На корвете состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага Российской Федерации.

"Вручаю вам военно-морской флаг. И ни при каких условиях не спускайте его перед противником", - сказал в ходе церемонии командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море

После торжественной церемонии и подписания акта о приеме корвета от промышленности, корабль приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

Напомним, что в июле 2017 года в состав ТОФ вошел новейший корвет "Совершенный". Он стал первым за 27 лет большим надводным кораблем, пополнившим Тихоокеанский флот России.

Справка "РГ"

"Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов. Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.

17 декабря в Японском море завершилась серия государственных испытания "Громкого". Во время них экипаж корабля и сдаточная команда провели маневренные и скоростные испытания корабля, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств и вооружения. Были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы, отработаны взлеты и посадки на палубу корабельных вертолетов и другие задачи.

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