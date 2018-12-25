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Сын Игоря Талькова стал фигурантом уголовного дела

Музыка
    25.12.2018, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Полицией возбуждено уголовное дело в отношении сына певца и актера Игоря Талькова, музыканта Игоря Талькова-младшего - за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что во время патрулирования сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили иномарку, за рулем которой оказался 37-летний москвич, "по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения". При этом от прохождения медицинского освидетельствования мужчина, имя которого не названо, отказался.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Меж тем источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что речь идет о сыне Игоря Талькова. И в ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. А именно - в 2016-м Тальков-младший был лишен права управления транспортным средством на полтора года и оштрафован на тридцать тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Тальков-младший родился в 1981 году в Москве. Мать - Татьяна Талькова, с которой отец будущего исполнителя познакомился в 1979-м на телешоу "А ну-ка, девушки". Будучи подростком, увлекся музыкой, начав "разбираться с синтезаторами отца". Дебютный альбом, включающий новые аранжировки песен Талькова-старшего, выпустил в 2005-м.

После смерти мужа Татьяна Талькова по приглашению режиссера Говорухина устроилась на "Мосфильм". Участвовала в работе над лентами "Тиски", "Стиляги", "Обитаемый остров".

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