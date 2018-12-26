На Урале перевозчика наказали за требование оплатить проезд пса-поводыря

В администрации Екатеринбурга обсудили инцидент в автобусе 27-го маршрута, кондуктор которого потребовала незрячего мужчину заплатить за проезд его собаки-поводыря.

"На встречу пригласили директора компании-перевозчика Вячеслава Волкова. Он подтвердил, что кондуктор ошибочно потребовала у пассажира оплатить проезд. За этот инцидент предприятие оштрафовано на 10 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга Ринат Шайдуллин столкнулся с непониманием и хамством со стороны сотрудницы транспортной компании. "Я объяснял, что по закону это не просто собака, а техническое средство реабилитации, как трость или костыли, их провозят бесплатно, на что она отвечала, что ее в любом случае оштрафуют и надо заплатить, - рассказал мужчина. - А потом заявила: "Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны Богом!".

История получила огласку, о ней написали многие СМИ - после публикаций проверку по факту инцидента начала областная прокуратура.

Руководитель компании-перевозчика связался с Ринатом, извинился и пригласил на собрание, которое пройдет на предприятии, где тот расскажет сотрудникам об особенностях жизни незрячих и проведет инструктаж.