Украина за месяц военного положения не пустила 1600 российских мужчин

За месяц действия военного положения на Украине пограничники не пропустили в страну 1,6 тысячи россиян, такую цифру озвучил 26 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, только за последние сутки на границе было остановлено 89 граждан РФ.

Военное положение было введено указом президента Украины Петра Порошенко в десяти областях страны в связи с инцидентом в Керченском проливе в 14.00 26 ноября и закончилось в 14.00 26 декабря. В рамках военного положения был ограничен въезд на Украину для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечал, что ограничения на въезд могут сохраниться и после отмены военного положения.

Кроме того, существуют предположения, что Киев постарается в ближайшее время снова ввести военное положение, а также предпримет еще одну попытку прохода на кораблях ВМС Украины через Керченский пролив.