Доверие пользователей к Facebook упало до рекордно низкого уровня

Уходящий год был далеко не самым лучшим для социальной сети Facebook. Последнее время компанию постоянно преследовали обвинения в утечках личных данных, технические сбои и различные скандалы. Это не могло не отразиться на имидже главного детища Марка Цукерберга.

Аналитическая компания Toluna разместила информацию о степени доверия пользователей к различным сетевым сервисам и приложениям. Тысяче респондентов было задано два вопроса - какая компания вызывает доверие, а какая нет?

Почти 40 процентов опрошенных заявили, что не стали бы доверять свои персональные данные Facebook. Вторую и третью строчку антирейтинга делят Amazon и Twitter. Но в тоже время Amazon занимает первое место в положительном рейтинге с 27 процентами.

Вторая по надежности - Apple с 12 процентами голосов. Еще 27 процентов участников опроса признались, что не доверили бы свои секреты ни одному из представленных сетевых гигантов.