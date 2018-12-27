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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Добра много не бывает

Как журналисты "РГ" помогали семьям, попавшим в трудную ситуацию
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7756 (293)
В конце года принято подводить итоги. Всегда приятно, когда они радуют. Для журналистов это связано в первую очередь с эффективностью публикаций. Вот почему, получая хорошие новости от своих героев, мы радуемся вместе с ними.

Именно так произошло после звонка Инны Суржко из Апшеронска. "Только что было озвучено решение суда: сын остается со мной, - поделилась она новостью. - Спасибо всем, кто поддерживал меня, и прежде всего "Российской газете", которая помогла отстоять справедливость".

Фото: Сергей Михеев
"Российскую газету" в удаленное село доставил беспилотник

О ситуации, в которой оказалась молодая мама, мы написали весной ("Пепел и колыбель", "РГ" от 5.04.2018). Напомним эту печальную историю. Пятилетний Гриша Суржко всегда жил с мамой, а своего папу, столичного бизнесмена, видел редко. Когда Инна узнала, что у супруга появилась новая избранница, которая родила ему еще одного сына, она тут же подала на развод. В исковом заявлении попросила суд назначить алименты на ребенка и определить с ней, в Апшеронске, место его постоянного жительства.

Узнав об этом, муж пригрозил, что если Инна не откажется от иска, то заберет у нее мальчика. В итоге так и вышло, хотя на стороне матери были органы опеки, подтвердившие, что она с сыном живет в благоустроенной двухкомнатной квартире, имеет работу и стабильный доход. Воспитатели детсада характеризовали ее как заботливую маму, а по поводу папы сообщили, что в глаза никогда не видели. Но отец, похоже, активно "задействовал" свой главный аргумент - деньги, представив справку о миллионных доходах и сообщив, что в его отсутствие ребенок будет находиться с няней. И суд этим удовлетворился, определив место жительства четырехлетнего Гриши с отцом, в Москве.

Отец, похоже, активно "задействовал" свой главный аргумент - деньги, представив справку о миллионных доходах

В отстаивании справедливости Инна Суржко вместе с детским омбудсменом на Кубани, районным отделом по вопросам семьи и детства, а также "РГ" дошла до президиума Краснодарского краевого суда, добившись отмены и пересмотра решения Апшеронского районного суда. Гриша теперь остается жить со своей мамой, а его папа, надеемся, наконец-то понял, что далеко не все в жизни решается с помощью тугого кошелька.

Хорошие новости пришли и от Анны Подпасковой из Краснодара, за судьбой которой мы следим уже несколько месяцев ("Конфликт в Сквозном", "РГ" от 4.10.2012 и "Остаются в Сквозном", "РГ" от 13.12.2018). Напомним, "РГ" помогла маме и ее сыновьям отстоять право собственности на единственное жилье, захватить которое пыталась соседская семья. И вот на днях Ленинский районный вслед за краевым судом отклонил очередной иск отставного подполковника полиции. Надеемся, он, наконец, оставит соседей в покое.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодаре суд вернул семье с детьми их единственное жилье

И еще одна добрая весть под Новый год. На хуторе Ленинском, что в Тимашевском районе Кубани, стараниями молодых волонтеров из Краснодара появилась замечательная спортивно-игровая площадка. Об инициативе ребят, взявшихся за реализацию благотворительного проекта "Движение - жизнь", мы рассказали минувшей зимой ("Океан надежд", "РГ" от 22.02.2018). Узнав, что на хуторе, где проживает почти 800 человек, 125 из которых дети, нет ни спортзала, ни игровой площадки, группа молодых энтузиастов решила подарить ее хуторянам.

Деньги на это волонтеры собирали на ярмарках, где одни умельцы продавали свои работы, а другие агитировали неравнодушных людей присоединиться к их проекту. Хуторяне тоже внесли в него свою лепту. На установку площадки во дворе сельского клуба собрался чуть ли не весь хутор. Волонтеры уже передали все спортивные и игровые сооружения в собственность сельскому поселению. Сейчас местные певуньи готовятся к открытию площадки. Торжества пройдут с участием волонтеров, а также их добровольных помощников.

Поэтому обращаемся к своим читателям: спешите делать добро. И у вас все получится.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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