На Урале кондуктор извинилась за требование оплаты за пса-поводыря

Кондуктор 27-го маршрута, которая требовала от незрячего жителя Екатеринбурга заплатить за проезд его собаки-поводыря, извинилась сегодня перед пассажиром.

"Простите меня, пожалуйста, я извиняюсь Часто ездят пассажиры с собаками, я не разобралась, что это поводырь", - сказала она Ринату Шайдуллину на собрании автотранспортного предприятия.

"Случай показал, что в транспорте не все знакомы с собаками-поводырями. Я сегодня пришел, чтобы рассказать, что такое собака-поводырь, какие у нее функции. Ваши извинения я принимаю. К вам у меня никаких претензий нет", - отметил Ринат Шайдуллин.

Напомним, инцидент произошел, когда мужчина и лабрадор Николас ехали своим обычным маршрутом - от остановки "Улица Викулова" до ТРК. Сначала кондуктор требовала оплатить провоз собаки, но, получив отказ, перешла к более крепким выражениям.

Подавать заявление в полицию Ринат не стал, но областная прокуратура начала проверку по факту многочисленных публикаций в СМИ.

Обсудили случившееся и в администрации Екатеринбурга. Компанию-перевозчика оштрафовали на 10 тысяч рублей, а накануне на базе предприятия прошел инструктаж с участием Рината и Николаса: мужчина рассказал сотрудникам фирмы об особенностях жизни незрячих, о том, что по закону собака-поводырь не просто питомец, а специально обученное животное, которое может помогать людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий.