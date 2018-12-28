Чем запомнился молодежи вальс с Лукашенко на новогоднем балу

Свой первый бал с кончика пера Льва Толстого его любимая героиня - Наташа Ростова, а вслед за ней, наверно, каждая романтически настроенная натура, воспринимает его как приглашение в мир волшебных сновидений и реальных событий.

И все, кто сегодня стали свидетелями тура вальса на новогоднем балу молодежи во Дворце Независимости белорусской столицы, в котором кружились Александр Лукашенко и "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич, не только восхищались ее безусловной грацией юности и умением президента создавать ауру увлеченного танцевального полета, но и общим настроением праздничного торжества.

А за несколько минут до этой яркой кульминации торжества глава государства признался, что рад видеть в зале талантливых и одухотворенных молодых людей. "Благодаря вам этот всегда строгий зал Дворца Независимости сегодня становится неофициальным, нарядным и торжественным", - констатировал он.

Лидер РБ обратил внимание, что присутствующие на балу оказались здесь не благодаря случаю или удаче. "Этот бал - своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие их лучших", - заявил глава государства, назвав собравшихся самой активной и прогрессивной частью белорусского населения.

"Вы живете в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните: ваш дом - это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. И помните: где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не ждут. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если домой захочется, значит, вы - настоящие белорусы. И я вам буду желать только этого", - сказал руководитель страны.

Президент не стал кривить душой, признав, что "власть и молодежь, возможно, не всегда понимают друг друга". Но это, по его мнению, естественно, в стиле классических взаимоотношений отцов и детей. "В целом, и это главное, мы с вами смотрим в одном направлении - в будущее Беларуси", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что абсолютно убежден в этом, поскольку в уходящем году часто общался с их сверстниками, и эти встречи не обманули его ожиданий. В канун новогодних праздников он пожелал молодым людям уже сейчас ставить перед собой самые недостижимые цели. "Может вы не сразу покорите ту высоту, которую наметили, но уверен, вы обязательно дойдете до вершины", - резюмировал глава государства.

В Беларуси, отмечают обозреватели, впервые на официальном уровне проводят новогодний бал в его классическом представлении. Сюда приглашено почти триста студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности.

Есть среди них и стипендиаты специального фонда президента РБ по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты многочисленных творческих международных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Первый республиканский бал его организаторы решили провести в формате дебютантов. В первой, классической, части возродили старинные бальные традиции, заложенные еще в XVIII-XIX веках. Вечер открылся полонезом и вальсом. Вторая часть торжества поразила парадом мировых хитов эстрадной и джазовой музыки. Она носила более легкий и непринужденный характер, где танцы сочетались с играми и развлечениями, констатирует БЕЛТА.