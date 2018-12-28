Эксперты назвали самые ненадежные подержанные автомобили

Немецкая ассоциация технического надзора TUV обнародовала рейтинг самых ненадежных подержанных машин. Как уточнили эксперты, в исследовании принял участие почти каждый пятый автомобиль с пробегом. Машины оценивали по количеству проблем, обнаруженных во время ТО, а также числу автовладельцев, которые посчитали, что транспортному средству нужен ремонт.

Среди автомобилей в возрасте два-три года первое место в антирейтинге досталось Dacia Logan (в России это Renault Logan) с показателем 14,6 процента неисправных авто из общего количества. Также в пятерку худших вошли Renault Clio (12,1 процента), Fiat Punto (11,7 процента), Kia Sportage (11,7 процента) и Ford Ka (11,7 процента).

Среди четырех-пятилетних автомобилей лидерами стали Peugeot 206 (28 процентов), Dacia Logan (21,8 процента), Chevrolet Spark (21,8 процента), Volkswagen Sharan (18,7 процента) и Renault Kangoo (17,8 процента).

Антирейтинг автомобилей шести-семи лет возглавила Dacia Logan (30,9 процента). Далее идут Renault Kangoo (29,8 процента), Peugeot 206 (28,7 процента), Dacia Sandero (27,4 процента) и Renault Twingo (27 процентов).

Renault Kangoo и Chevrolet Matiz стали лидерами и среди восьми-девятилетних автомобилей с показателем 37,1 процента. А среди 10-11-летних транспортных средств снова на первом месте Dacia Logan: четыре из десяти этих автомобилей оказались неисправными.

Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в Москве, а также озвучили список самых ожидаемых в 2019 году машин.