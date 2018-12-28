Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В США продают ЛуАЗ в идеальном состоянии 15:22
Renault Dokker Stepway приедет в Россию с расширенным оснащением 13:30
Необычный МАЗ выставили на продажу за 5,2 млн рублей 10:15
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой 10:05
28.12.2018 20:12
Рубрика: Легковые авто

Эксперты назвали самые ненадежные подержанные автомобили

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Немецкая ассоциация технического надзора TUV обнародовала рейтинг самых ненадежных подержанных машин. Как уточнили эксперты, в исследовании принял участие почти каждый пятый автомобиль с пробегом. Машины оценивали по количеству проблем, обнаруженных во время ТО, а также числу автовладельцев, которые посчитали, что транспортному средству нужен ремонт.

Среди автомобилей в возрасте два-три года первое место в антирейтинге досталось Dacia Logan (в России это Renault Logan) с показателем 14,6 процента неисправных авто из общего количества. Также в пятерку худших вошли Renault Clio (12,1 процента), Fiat Punto (11,7 процента), Kia Sportage (11,7 процента) и Ford Ka (11,7 процента).

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой

Среди четырех-пятилетних автомобилей лидерами стали Peugeot 206 (28 процентов), Dacia Logan (21,8 процента), Chevrolet Spark (21,8 процента), Volkswagen Sharan (18,7 процента) и Renault Kangoo (17,8 процента).

Антирейтинг автомобилей шести-семи лет возглавила Dacia Logan (30,9 процента). Далее идут Renault Kangoo (29,8 процента), Peugeot 206 (28,7 процента), Dacia Sandero (27,4 процента) и Renault Twingo (27 процентов).

Renault Kangoo и Chevrolet Matiz стали лидерами и среди восьми-девятилетних автомобилей с показателем 37,1 процента. А среди 10-11-летних транспортных средств снова на первом месте Dacia Logan: четыре из десяти этих автомобилей оказались неисправными.

Ранее эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в Москве, а также озвучили список самых ожидаемых в 2019 году машин.

АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года
Планы АвтоВАЗа: восемь новых моделей и девять рестайлингов
#автомобили