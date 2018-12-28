Рекордный оползень под Хабаровском вызвал речное цунами

Ученые считают, что деревья на берегу Буреи, противоположном тому, где сошел оползень, повалило речное цунами, образовавшееся после схода грунта, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, доктора географических наук Алексея Махинова.

По словам Махинова, глава района, где находится это место, утверждает, что до оползня на противоположном берегу реки стоял лес. Так как при оползне грунт упал воду, она должна была подняться и могла повалить деревья.

"Я сопоставил фотографии, и нашел следы этого явления, которые неопровержимо указывают на то, что при падении оползня был выплеск воды. И его высота его составила до 40 метров. Вода перешла на другой берег, снесла все деревья под корень, и по долине реки Средний Сандар (приток Буреи) поднялась волна на четыре километра вверх по течению. Цунами в дальневосточной тайге - такая вот невероятная аномалия", - сказал ученый.

Напомним, что оползень массой около четырех тонн сошел с очень крутого склона Буреи. Сначала было предположение, что на месте упал метеорит. Оползень произошел по естественным причинам и стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Ширина обвала составила километр, высота - порядка 160 метров.

Рядом с обвалом в Верхнебуреинском районе зафиксировали термическую аномалию, что связано, по мнению ученых, с повышением температуры внутри породы из-за разжижения. Это дополнительное подтверждение, что обрушение никак не связано с падением метеорита.