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28.12.2018 15:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале незрячего с собакой-поводырем снова выгнали из автобуса

Текст: Елена Миляева (Екатеринбург)

Незрячий житель Екатеринбурга Ринат Шайдуллин второй раз попал в неприятную ситуацию: кондуктор в частном городском автобусе в грубой форме потребовала оплатить провоз лабрадора-поводыря, а затем вынудила выйти из салона.

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Напомним, первый инцидент произошел на той неделе, когда мужчина и лабрадор Николас ехали от остановки "Улица Викулова" до ТРК. Кондуктор 27-го автобуса требовала оплатить провоз поводыря, а получив отказ, перешла к более крепким выражениям.

По закону собака, сопровождающая слепого, приравнивается к техническим средствам реабилитации. Закон актуален при условии, что на четвероногом надета специальная шлейка, а у хозяина при себе есть соответствующий паспорт. В случае с Ринатом и Николасом имелось и то, и другое. Однако это не помогло.

Происшествие вызвало волну публикаций в соцсетях и СМИ, после чего городская администрация оштрафовала пассажирское автотранспортное предприятие на 10 тысяч рублей, а его директор получил представление от прокуратуры. От лица руководства Ринату принесли извинения и организовали встречу с коллективом, куда он пришел вместе с собакой и представителем Свердловского областного центра реабилитации инвалидов. Транспортникам рассказали об особенностях жизни незрячих, о такой собачьей профессии, как проводник, и провели инструктаж для персонала. Кондуктор извинилась перед Ринатом лично.

Фото: Ольга Байкалова/РГ
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Извинения он принял и уточнил, что претензий не имеет. Однако по злой иронии судьбы буквально через несколько минут, по дороге с собрания домой, в маршрутке №083 ситуация повторилась. После перепалки с кондуктором мужчине пришлось выйти, не добравшись до места назначения. На этот раз он намерен написать жалобу в полицию.

- Я готов лично встретиться со всеми перевозчиками в Екатеринбурге и объяснить, какие льготы имеют незрячие с собаками-поводырями в общественном транспорте, - подчеркнул он.

В городской администрации пообещали, что во всех пассажирских предприятиях Екатеринбурга такие встречи пройдут после Нового года

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