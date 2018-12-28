На Урале незрячего с собакой-поводырем снова выгнали из автобуса

Незрячий житель Екатеринбурга Ринат Шайдуллин второй раз попал в неприятную ситуацию: кондуктор в частном городском автобусе в грубой форме потребовала оплатить провоз лабрадора-поводыря, а затем вынудила выйти из салона.

Напомним, первый инцидент произошел на той неделе, когда мужчина и лабрадор Николас ехали от остановки "Улица Викулова" до ТРК. Кондуктор 27-го автобуса требовала оплатить провоз поводыря, а получив отказ, перешла к более крепким выражениям.

По закону собака, сопровождающая слепого, приравнивается к техническим средствам реабилитации. Закон актуален при условии, что на четвероногом надета специальная шлейка, а у хозяина при себе есть соответствующий паспорт. В случае с Ринатом и Николасом имелось и то, и другое. Однако это не помогло.

Происшествие вызвало волну публикаций в соцсетях и СМИ, после чего городская администрация оштрафовала пассажирское автотранспортное предприятие на 10 тысяч рублей, а его директор получил представление от прокуратуры. От лица руководства Ринату принесли извинения и организовали встречу с коллективом, куда он пришел вместе с собакой и представителем Свердловского областного центра реабилитации инвалидов. Транспортникам рассказали об особенностях жизни незрячих, о такой собачьей профессии, как проводник, и провели инструктаж для персонала. Кондуктор извинилась перед Ринатом лично.

Извинения он принял и уточнил, что претензий не имеет. Однако по злой иронии судьбы буквально через несколько минут, по дороге с собрания домой, в маршрутке №083 ситуация повторилась. После перепалки с кондуктором мужчине пришлось выйти, не добравшись до места назначения. На этот раз он намерен написать жалобу в полицию.

- Я готов лично встретиться со всеми перевозчиками в Екатеринбурге и объяснить, какие льготы имеют незрячие с собаками-поводырями в общественном транспорте, - подчеркнул он.

В городской администрации пообещали, что во всех пассажирских предприятиях Екатеринбурга такие встречи пройдут после Нового года