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Рубрика: В мире

Украинский политолог Ковтун отреагировал на попадание в "Миротворец"

Украинский политолог Вячеслав Ковтун. Фото: 1tv.ru Украинский политолог Вячеслав Ковтун. Фото: 1tv.ru
Украинский политолог Вячеслав Ковтун. Фото: 1tv.ru

Киевский политолог Вячеслав Ковтун, представляющий в эфире ток-шоу на российских каналах "украинскую" точку зрения на события международной политики, был внесен в базу данных "Миротворца" за "участие в антиукраинских пропагандистских российских мероприятиях и акциях за финансовое вознаграждение".

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Сам Ковтун выразил удивление тем, что попал в базу скандального портала. "То есть для меня это был реальный шок", - заявил Ковтун. "Первая мысль, знаете, классическая: бей своих, чтобы чужие боялись", - рассказал он в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. Политолог также предположил, что его имя могли внести в "черный список" для раскрутки, чтобы в том числе за счет него повысить свою узнаваемость в СМИ. Иногда базу "Миротворец" используют как политическую пиар-площадку. Ковтун напомнил, что кроме него сайт ополчился и на кандидатов в президенты Юлию Тимошенко и Анатолия Грищенко.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Между тем, по информации украинских властей, Ковтун мог приобрести дорогостоящую недвижимость в Москве.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году при поддержке министерства внутренних дел Украины. Ресурс известен скандальными публикациями, в которых указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других неугодных Киеву людей.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако почти у всех, кто "засветился" на сайте, потом возникают проблемы на украинской границе. Ранее Москва призывала прекратить деятельность украинского экстремистского сайта, который перебрался на американские серверы.

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