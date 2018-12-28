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Вышел новый трейлер "Убийства по алфавиту" с Малковичем и Гринтом

Новости
    28.12.2018, 10:16
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Викторианский нуар, окровавленные страницы и трупы как послания - в трейлере "Убийства по алфавиту".

Новой адаптацией детектива Агаты Кристи занимаются Amazon и BBC One. В роли бельгийского сыщика Эркюля Пуаро, чья бородка в трейлере несколько раз меняет цвет, выступает известный актер Джон Малкович, а его коллегой по сыскному цеху - Руперт "Рон Уизли" Гринт.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Всего запланировано три эпизода, которые поставит режиссер Алекс Габасси ("Хроники Франкенштейна") на основе сценария Сары Фелпс (мини-сериалы "Большие надежды", "Оливер Твист").

Кроме Малковича и Гринта, в съемках примут участие Эндрю Бьюкен ("Убийство на пляже"), Имон Фаррен ("Твин Пикс"), Тара Фитцджеральд ("Игра престолов"), Бронвин Джеймс ("Куртизанки") и Фрейя Мейвор ("Молокососы").

В центре закрученного сюжета - таинственный маньяк, убивающий в алфавитном порядке людей, которые вроде бы никак друг с другом не связаны, даже какими-либо малейшими деталями.

Серийный убийца, который словно издевается над не успевающим за ним правосудием, практически всегда оставляет рядом с телом железнодорожный справочник, а также уведомляет Пуаро, где и когда произойдет следующая трагедия.

Произведение ранее уже экранизировалось - в 1965 году, где Пуаро сыграл Тони Ренделл. В 1992-м оно стало основой для эпизода телесериала "Пуаро" с Дэвидом Суше.

Джеймс Причард, правнук знаменитой писательницы, продюсирует проект.

Выход сериала был перенесен на 1 февраля.

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