Вышел трейлер мюзикла Teen Spirit с Эль Фаннинг

"Неоновый демон" Эль Фаннинг превращается в "поющую неоновую Золушку" в трейлере мюзикла "За мечтой" (Teen Spirit).

Сценарист и режиссер-дебютант Макс Мингелла, известный по роли Ника в неспешном тоталитарном шоу с чепчиками "Рассказ служанки", пошел по стопам отца - Энтони, известного своей оскароносной военной драмой "Английский пациент".

Макс снял подростковый мюзикл с элементами глоссофобии (страх сцены). Любопытно, что сходство с "Неоновым демоном" не ограничивается визуальными решениями и выбором главной актрисы, т.к. сценической подготовкой героини будет заниматься вышедший в тираж оперный певец в исполнении Златко Бурича, сыгравший в криминальной трилогии Николаса Виндинга Рефна "Дилер".

В центре внимания - история юной Вайлет (Эль Фаннинг), которая уныло подрабатывает официанткой в местном кафе и живет с матерью. Однако голова девушки беспрестанно занята мечтами о певческой карьере - и потому ей совсем не по душе ежедневный серый быт.

И вот однажды Вайлет получает шанс изменить свою жизнь - есть возможность выступить на музыкальном шоу, где она может проявить себя. Но чем ближе выступление, тем сложнее становится героине побороть свои страхи.

В остальных ролях: Ребекка Холл, Элизабет Беррингтон, Джордан Стефенс, Агнешка Гроховска, Милли Брэйди и т.д.

Премьера в РФ намечена на 23 мая 2019 года.