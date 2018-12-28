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Вышел трейлер мюзикла Teen Spirit с Эль Фаннинг

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    28.12.2018, 11:20
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Bleecker Street Фото: youtube.com/ Bleecker Street
Фото: youtube.com/ Bleecker Street

"Неоновый демон" Эль Фаннинг превращается в "поющую неоновую Золушку" в трейлере мюзикла "За мечтой" (Teen Spirit).

Сценарист и режиссер-дебютант Макс Мингелла, известный по роли Ника в неспешном тоталитарном шоу с чепчиками "Рассказ служанки", пошел по стопам отца - Энтони, известного своей оскароносной военной драмой "Английский пациент".

Фото: youtube.com/ Iron Sky
Видео: рептилоиды Джобс и Гитлер - в трейлере "Железного неба 2"

Макс снял подростковый мюзикл с элементами глоссофобии (страх сцены). Любопытно, что сходство с "Неоновым демоном" не ограничивается визуальными решениями и выбором главной актрисы, т.к. сценической подготовкой героини будет заниматься вышедший в тираж оперный певец в исполнении Златко Бурича, сыгравший в криминальной трилогии Николаса Виндинга Рефна "Дилер".

В центре внимания - история юной Вайлет (Эль Фаннинг), которая уныло подрабатывает официанткой в местном кафе и живет с матерью. Однако голова девушки беспрестанно занята мечтами о певческой карьере - и потому ей совсем не по душе ежедневный серый быт.

И вот однажды Вайлет получает шанс изменить свою жизнь - есть возможность выступить на музыкальном шоу, где она может проявить себя. Но чем ближе выступление, тем сложнее становится героине побороть свои страхи.

В остальных ролях: Ребекка Холл, Элизабет Беррингтон, Джордан Стефенс, Агнешка Гроховска, Милли Брэйди и т.д.

Премьера в РФ намечена на 23 мая 2019 года.

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