Верующие РПЦ могут причащаться только в одном монастыре на Афоне

Верующие Русской православной церкви могут в виде исключения причащаться на Афоне, но только в Русском Пантелеймоновом монастыре, сообщил в пятницу глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Илларион.

Он пояснил, что Пантелеймонов монастырь воспринимается как русский монастырь. И, несмотря на формальную принадлежность к Константинопольской церкви (это юридическая участь всех афонских монастырей), всем известно, что монастырь строился русскими монахами на русские деньги.

"Там русское и украинское монашеское братство, там богослужения совершаются на славянском языке, и те миряне из Русской православной церкви, которые будут посещать этот монастырь, они там могут причащаться... Но в других афонских монастырях, к сожалению, они не могут причащаться", - заявил митрополит Илларион, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Эта точка зрения патриарха Кирилла, высказанная им недавно на Епархиальном собрании Москвы: мирянам можно причащаться на Афоне в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре.