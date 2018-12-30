Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов

Демократическая партия США виновна в смерти детей мигрантов из Гватемалы. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

"Любая смерть детей или других людей на границе - это однозначно вина демократов и их жалкой иммиграционной политики, которая позволяет людям совершать долгий путь, думая, что они могут незаконно въехать в нашу страну", - написал президент в своем Twitter.

Он добавил, что мигранты даже не пытались бы осуществить задуманное, если бы "у нас была стена".

Напомним, в декабре в США скончались двое детей из Гватемалы. Сначала семилетняя девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания после того, как не принимала пищу и воду несколько дней, пока вместе с отцом пыталась прорваться на территорию Соединенных Штатов. Спустя 8 часов после ее задержания у нее начались судороги и поднялась температура. А позже в Нью-Мексике в месте содержания нелегальных мигрантов умер 8-летний мальчик, которого "с обычной простудой" не приняла местная больница.

"Эти двое детей были очень больны, прежде чем их передали пограничникам", - указал Трамп.

В бюджете на 2019 год на строительство стены с Мексикой предусмотрено примерно 5 млрд долларов. Однако демократы отказываются принять главный финансовый документ в таком виде.