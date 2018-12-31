Чем удивил АвтоВАЗ в 2018 году

2018 год АвтоВАЗ точно может записать себе в актив. Компания не только расширила модельный ряд за счет выхода новых модификаций, но и основательно поработала над ошибками. "РГ" суммировала все самое важное, что происходило с российским автогигантом в уходящем году.

Седан Lada Vesta Cross

Первой новинкой АвтоВАЗа в 2018 году стал седан Vesta с приставкой Cross. Концепт этого автомобиля был показан на Московском международном автосалоне два года назад. В итоге оказалось, что серийная версия практически ничем не отличается от прототипа. Дизайн переднего и заднего бамперов, черные расширители колесных арок, молдинги - все это перешло на серийный автомобиль с концепт-кара Vesta Cross.

Главное отличие "внедорожной" Vesta от стандартного седана - клиренс в 203 мм. Автомобиль получил 14 пластиковых элементов обвеса, дисковые тормоза и иные настройки шасси. Интерьер оказался идентичен универсалу Lada Vesta SW Cross.

Расчет АвтоВАЗа понятен и логичен. Взять самый популярный у нас тип кузова и добавить ему "вседорожности". Тем более что для этого не нужны были колоссальные вложения - все уже обкатано на универсале. Да и конкурентов в сегменте у автомобиля просто нет. Премиальные машины по понятным причинам рассматривать не будем.

Судя по статистике, "кроссовые версии" пришлись россиянам по душе. В этом году седан вместе с универсалом занимают от 31% до 43% (каждый месяц эта цифра колеблется) в общих продажах модели.

Кстати, "РГ" следила за судьбой Vesta Cross практически с начала реализации проекта. В октябре 2017 года информацию о появлении приподнятого седана нам подтвердил ответственный представитель АвтоВАЗа.

Lada Granta

Самый доступный автомобиль наконец-то обновился. Впрочем, рестайлинг понравился не всем. Главный минус, по версии общественности, это, конечно внешность. Теперь спереди Granta очень похожа на Vesta. И если обладателям "бюджетника" это скорее нравится, то всем остальным явно не по душе.

Впрочем, какими бы минусами не обладала Granta (а они есть, куда без них), ее все равно будут покупать. И, конечно, основная причина - цена. Седан Granta продают от 419 900 рублей, лифтбек оценили в 436 900 рублей, хэтчбек - в 436 900 рублей, универсал - в 446 900 рублей.

Кроме внешности изменения произошли и в салоне, где теперь центральная консоль со светодиодной подсветкой. Переоформленная передняя панель выполнена в стиле модели Kalina, однако архитектура пересмотрена - появились рельефные элементы в фирменной X-стилистике, новая комбинация приборов в стиле Vesta c оранжевыми ободками и радиальной оцифровкой. Изменена ручка стояночного тормоза.

Была улучшена эргономика - перепрофилированы передние задние сиденья, получившие усиленную боковую поддержку и подголовники увеличенного размера. Водительское сиденье обзавелось регулировкой по высоте в диапазоне 40 мм. Еще одним приятным усовершенствованием стало появление наружной электрокнопки отпирания багажника.

С Granta удалось познакомиться благодаря семейному тест-драйву, который АвтоВАЗ организовал в Тольятти. Конечно, "бюджетник" остался таким же суровым автомобилем, но и обновление не прошло даром. Тольяттинцы освежили интерьер, добавили чуть больше опций, улучшили комфорт. И этого оказалась достаточно для того, Granta вновь стала самым популярным автомобилем России (в последние месяцы года именно так и было).

Новый "робот" АМТ

Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Модернизированная коробка передач АМТ дебютировала на седане Vestа Cross, но на масштабном тесте, который затронул все города ЧМ-2018 по футболу перед стартом турнира, были машины только на "ручке", так что проверить в деле обновленный "робот" не удалось.

Эту коробку не ругал разве что ленивый, да и было за что. Хоть в приватных беседах автовазовцы и старались заверить репортеров и блогеров в том, что владельцы машин с "роботом" вполне довольны его работой, все всё прекрасно понимали.

И отчетливее всего говорила статистика - только 20% владельцев Vesta выбирали именно AMT. Если посмотреть на цифры корейских конкурентов российской компании в этом сегменте, то все становится ясно. В крупных городах, где от пробок никуда не денешься, мало кому захочется ездить на машине с коробкой, которая дергается в заторах. Ясно было, что от модернизации "робота" АвтоВАЗу никуда не деться.

В конце осени некоторые журналисты смогли оценить изменения, которые произошли с АМТ. Чего добились инженеры компании? Время переключения с первой на вторую и со второй на третью передачу было сокращено примерно на 30%.

Также появился так называемый "пробочный" режим, когда машина начинает движение при отпущенной педали тормоза. С другой стороны - вернулся вопрос ресурса сцепления.

Кроме того, добавили зимний алгоритм для старта на скользких покрытиях, но для этого нужно перейти в ручной режим и выбрать вторую передачу.

В итоге впечатления журналистов после знакомства с обновленным АМТ оказались весьма положительными - все изменения пошли на пользу. Впрочем, это не отменяет того факта, что АвтоВАЗ работает и над альтернативными вариантам. Так, компания собирается установить японский вариатор Jatco JF015E на Xray. Такие машины появятся в середине 2019 года, чуть позже новую коробку получит и Vesta.

Lada Xray Cross

АвтоВАЗ продолжил развивать "кроссовые" модификации своей моделей выходом в ноябре Lada Xray Cross. Появление этого автомобиля, как и седана Lada Vesta Sport, не стало неожиданностью. Впервые концепт машины был продемонстрирован на Московском автосалоне в 2016 году, а затем автомобиль постоянно фотографировали на тестах.

Lada Xray Cross отличается от обычной версии увеличенным дорожным просветом, 17-дюймовыми колесными дисками, измененной формой бамперов и защитными накладками на кузове - дверях, бамперах, колесных арках.

Кроссовер совместил в себе элементы конструкции от Lada Vesta и платформы B0. На передней оси применили независимая подвеска (аналогичная использованной на Vesta) со стойками McPherson, L-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, а на задней - полузависимую балку.

Благодаря установке новых шин и более длинных пружин дорожный просвет в сравнении с Xray увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен.

Но главная особенность - селектор режимов движения Lada Ride Select, в котором предложены на выбор зимний режим работы ESC, режим движения по песку, Sport-режим для АМТ, отключение ESC и кнопка включения обычного режима ESC.

Судить о том, как отреагировал российский рынок на выход Xray Cross, пока еще рано. Но точно можно сказать следующее: это не просто обычный Xray с пластиковыми обвесами и не маркетинговый ход, чтобы привлечь еще больше покупателей. Автовазовцы основательно поработали над подвеской машины, в чем корреспондент "РГ" лично убедился в степях Казахстана.

Новая философия бренда, слоган и сайт

Фото: Скриншот с сайта www.lada.ru

АвтоВАЗ не ограничился только расширениям своего модельного ряда. Тольяттинцы изменили философию бренда и придумали новый слоган - "Новые горизонты".

"Хороший слоган - это тот, который мы не видели нигде в автомобильной индустрии. Он должен быть оригинальным, запоминающимся, привлекательным, чтобы люди его запомнили. И в итоге подпись "Новые горизонты" подошла наибольшим образом. Она была самой понятной для всех", - объяснил нововведения директор по маркетингу марки Lada Фабьен Гульми.

"Мы задали себе вопрос. В чем мы лучше? И в чем мы хотим быть лучше? Продуктом, сервисом, в отличие от конкурентов. И три пункта, которые оказались очевидными для всех, это энергичный дизайн, соотношение цены и оснащения. Lada- это автомобили, которые подходят ко всем ситуациям в России. Это уверенность в любой ситуации", - отметил топ-менеджер.

В своих нынешних и будущих рекламных роликах АвтоВАЗ будет продвигать свою концепцию безотказного автомобиля, на который можно рассчитывать. По словам автозаводцев, до 55% зрителей досматривают рекламные ролики компании, что является очень высоким показателем.

Изменился также и сайт российского автогиганта- теперь модели и актуальные цены размещены в виде большой и удобной "карусели". Да и в целом визуально официальная страница компании в Сети стала выглядеть ярче, привлекательнее.

Lada 4x4 Vision

В этом году на Московский международный автосалон нужно было сходить хотя бы ради АвтоВАЗа. Именно российский автогигант представил на выставке самую обширную и интересную экспозицию. Ну и главной премьерой стал дебют прототипа нового поколения легендарной Lada 4x4.

Концепт получился брутальным. Машина обзавелась икс-фейсом и икс-образными выштамповками по бокам, как Vesta и Xray. У автомобиля длинные передние двери, большая черная радиаторная решетка с хромированными элементами в виде бумерангов, широкие защитные металлические накладки днища, 21-дюймовые колесные диски, а также светодиодная оптика.

Серийной версии нового автомобиля следует ожидать лишь 2021-м, а, возможно, даже в 2022 году. Уже известно, что машина разделит платформу с Renault Duster, а это значит, что она не станет техническим развитием текущей модели 4х4.

Механических блокировок дифференциала и понижающего ряда передач ждать не стоит, но, по предварительным данным, все же сохраняется вероятность того, что Lada 4x4 нового поколения получит трансмиссию с постоянным полным приводом вазовской разработки - работа в этом направлении инженерами также ведется.

Интересно, что АвтоВАЗ после запуска нового внедорожника не откажется от старого: производиться они будут параллельно, обеспечивая присутствие марки Lada сразу в двух ценовых сегментах.

Что ж, нам остается только ждать. В последнее время тольяттинцы приучили, что серийные версии новых автомобилей минимально отличаются от концептов. Хочется верить, что по пути на конвейер новая Lada 4x4 не сильно изменится от Lada 4x4 Vision.