В Магнитогорске открыли счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве

Открыт официальный счет для перечисления пожертвований пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске. Реквизиты для перевода средств опубликованы на сайте городской администрации.

"Семьям погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим - 50 тысяч рублей. Жителям пострадавшего подъезда будут предоставлены квартиры", - сообщили также в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В мэрии Магнитогорска рассказали, что пострадавшие в первую очередь нуждаются в средствах гигиены, памперсах, зарядных устройствах для телефонов, нижнем белье.

"Остальные вещи в настоящее время собраны в достаточном количестве, включая теплую одежду. Желающим помочь необходимо обращаться по адресу улица Галиуллина, 11/3 (школа №14), в штаб ЧС", - подчеркнули там.

Напомним, из-за взрыва бытового газа (предположительно - на втором этаже) обвалился подъезд девятиэтажки в Магнитогорске. 48 квартир разрушены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сообщается о четверых погибших.