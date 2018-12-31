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31.12.2018 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магнитогорске открыли счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве

Текст: Татьяна Воробьева

Открыт официальный счет для перечисления пожертвований пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске. Реквизиты для перевода средств опубликованы на сайте городской администрации.

"Семьям погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим - 50 тысяч рублей. Жителям пострадавшего подъезда будут предоставлены квартиры", - сообщили также в пресс-службе губернатора Челябинской области.

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В мэрии Магнитогорска рассказали, что пострадавшие в первую очередь нуждаются в средствах гигиены, памперсах, зарядных устройствах для телефонов, нижнем белье.

"Остальные вещи в настоящее время собраны в достаточном количестве, включая теплую одежду. Желающим помочь необходимо обращаться по адресу улица Галиуллина, 11/3 (школа №14), в штаб ЧС", - подчеркнули там.

Напомним, из-за взрыва бытового газа (предположительно - на втором этаже) обвалился подъезд девятиэтажки в Магнитогорске. 48 квартир разрушены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сообщается о четверых погибших.

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