За кого будем болеть: Топ-5 спортивных событий 2019 года

Предстоящий 2019 год - "нечетный", в который не будет крупнейших мировых спортивных форумов: Олимпиады и чемпионата мира или Европы по футболу. Однако и без этого любителям спорта будет, на что посмотреть и за кого поболеть.

XXIX Зимняя Универсиада. Красноярск. 2-12 марта

Главным спортивным событием года в нашей стране, безусловно, станет зимняя Универсиада в Красноярске. Это событие будет, без преувеличения, историческим, поскольку зимние студенческие игры Россия ранее никогда не принимала. И ажиотаж вокруг соревнований огромен: на днях были озвучены данные, согласно которым, к концу декабря на мероприятия Универсиады продано более 70 тысяч билетов.

Спортсмены будут соревноваться в 11 дисциплинах: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, лыжное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, шорт-трек. В общей сложности, будет разыграно 76 комплектов наград. Оргкомитет Универсиады-2019 уверен, что наследие турнира будет использовано и в дальнейшем.

"Думаю, в будущем мы сможем и дальше претендовать на проведение крупных международных соревнований. Кроме того, мы находимся в одном часовом поясе с Китаем, так что Красноярск может стать отличной площадкой для подготовки к предстоящей зимней Олимпиаде, - заявил глава оргкомитета Максим Уразов. - После Универсиады все объекты станут частью городской жизни. Это наследие станет мощным толчком для развития не только зимних, но и летних видов спорта".

II Европейские игры. Минск, Беларусь. 21-30 июня

К Европейским играм любителям спорта еще стоит привыкнуть, это совсем молодой турнир. Однако рано или поздно он должен был появиться, учитывая, что ранее все остальные континенты уже имели собственные региональные игры.

Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку и прошли успешно, особенно для сборной России, которая выиграла медальный зачет с колоссальным отрывом от второго места. Наши спортсмены завоевали в общей сложности 164 четыре награды, из них 76 - высшего достоинства. У ставших вторыми хозяев турнира азербайджанцев было в сумме лишь 56 медалей.

Мы ждем от наших атлетов подобных успехов и в Минске. Правда, в этот раз они будут соревноваться в меньшем количестве дисциплин - медали разыграют в 15 видах спорта. При этом в десяти видах будут разыграны лицензии на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

Чемпионат мира по хоккею с мячом. Венерсборг, Швеция. 26 января - 2 февраля

Хоккей с мячом, иначе называемый "русский хоккей" - вид спорта, в котором Россия сильна по определению. С учетом титулов сборной СССР, наша национальная команда является 25-кратным чемпионом мира. Очередное "золото" россияне завоевали в уходящем году и теперь будут бороться за то, чтобы вновь подтвердить звание сильнейшей команды планеты.

"Не бывает легких чемпионатов мира. И в Швеции просто не будет, учитывая, что никто не хочет, чтобы мы там выиграли. Мы ставим цели и задачи и перед игроками, и перед собой, и стараемся их выполнять, - заявил главный тренер нашей сборной Михаил Юрьев, чьи слова приводит официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. - На собрании перед "Турниром четырех наций" тренерский штаб озвучил команде, что мы - действующие чемпионы мира, поэтому настраиваться на нас будут соответственно. И мы должны стремиться выиграть и этот турнир, и отстоять свое звание в Венерсборге".

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Минск, Беларусь. 21-27 января

Блестящее выступление наших юниорок на прошедшем недавно чемпионате России, с одной стороны, вызвало неописуемый восторг. А с другой стороны, стало обидно, что из-за возрастного ценза они не смогут принять участие в европейском первенстве - ни Анна Щербакова, ни Александра Трусова, ни Алена Косторная.

Впрочем, это не значит, что нам не за кого будет болеть. Пусть олимпийская чемпионка Алина Загитова и неудачно выступила на чемпионате России, это не мешает ей оставаться одной из сильнейших фигуристок планеты, что она наверняка продемонстрирует в Минске. Помимо нее, на турнир отобрались Станислава Константинова и Софья Самодурова, а запасными стали Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Не женским катанием единым: среди одиночников Россию представят Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин, которые, несомненно, поборются за самые высокие места. Да и от танцевальных и спортивных дуэтов мы тоже будем ждать как минимум попадания в медали.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Братислава, Кошице, Словакия. 10-26 мая

В отличие от футбола, чемпионаты мира по хоккею проходят ежегодно, и каждый год мы с нетерпением ждем побед нашей сборной. Олимпийское "золото"-2018 заставило верить, что российские хоккеисты смогут закрепить успех на мировом первенстве. Но уже в первом раунде плей-офф нам попались извечные соперники - канадцы, которые, пусть и в овертайме, но все же выиграли 5:4.

Тем не менее, сборная России по определению была и остается в числе фаворитов любого мирового первенства. И хочется верить, что в новом году в Словакии наша команда сумеет взять "золото". В последний раз это происходило в 2014 году.

Разумеется, это далеко не полный список соревнований, на которые стоит обратить внимание. В 2019 году состоятся следующие турниры.

9-27 января - чемпионат мира по гандболу (Германия, Дания)

11-13 января - чемпионат Европы по конькобежному спорту (Италия)

5-17 февраля - чемпионат мира по горнолыжному спорту (Швеция)

19 февраля - 3 марта - чемпионат мира по лыжным видам спорта (Австрия)

4-10 марта - чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (Хорватия)

7-17 марта - чемпионат мира по биатлону (Швеция)

18-24 марта - чемпионат мира по фигурному катанию (Япония)

10-14 апреля - командный чемпионат мира по фигурному катанию (Япония)

23 мая - 15 июня - чемпионат мира по футболу среди молодежных команд (Польша)

16-30 июня - чемпионат мира по футболу U21 (Италия)

27 июня - 7 июля - чемпионат мира по баскетболу среди женщин (Сербия, Латвия)

3-14 июля - XXX Летняя Универсиада (Италия)

14-27 июля чемпионат Европы по футболу U19 (Армения)

31 августа - 15 сентября - чемпионат мира по баскетболу (Китай)

27 сентября - 6 октября - чемпионат мира по легкой атлетике (Катар)

5-27 октября - чемпионат мира по футболу U17 (Перу)