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01.01.2019 15:19
Рубрика: Власть

Суды смогут ликвидировать интернет-агрегаторы такси за частые аварии

Текст: Владислав Куликов
Пожаловаться на грязный салон в такси и испорченную одежду можно будет в Роспотребнадзор. А за массовые нарушения прав пассажиров суды смогут приостанавливать деятельность интернет-агрегаторов такси.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С 1 января вступило в силу постановление правительства России, наделяющее ведомство правом проверять интернет-агрегаторы, а это в том числе компании типа UBER-такси (название по сути стало нарицательным).

Фото: depositphotos.com
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В прошлом году пленум Верховного суда России принял постановление, усилившее ответственность интернет-агрегаторов такси. Главное отличие таких компаний от обычных таксопарков в том, что своих машин и штатных водителей у них нет. Они только распределяют заказы между теми автомобилистами, кто заключает с компаниями контракт. Секрет бизнес-успеха - в специальных программах, позволяющих клиентам находить таксистов, а таксистам клиентов в режиме нон-стоп. Водителю не надо бесконечно кружить по городу в поисках пассажиров, тратить попусту время и бензин. А граждане постепенно отвыкают голосовать на обочинах.

При этом агрегаторы пытались избежать дополнительной ответственности за качество поездки, доказывая, что они всего лишь посредники. Мол, если клиент недоволен таксистом, то и разбираться надо с таксистом. Верховный суд указал, что это не так.

"Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети "Интернет", переписка сторон при заключении договора и т.п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке", сказано в постановлении пленума.

Фото: depositphotos.com
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Иными словами, обращаясь в компанию с громким именем, гражданин не вдается в тонкости: это таксопарк или электронный посредник. Раз услуга предоставляется от имени компании, то ей и отвечать.

Помимо прочего перевозчик, а значит и компания-агрегатор, отвечает за вред, причиненный имуществу пассажира вследствие ненадлежащего состояния салона предоставленного для перевозки транспортного средства. Например, в случае порчи одежды пассажира вследствие загрязнения салона  гражданин вправе потребовать компенсации, указал пленум. Если же компания не удовлетворит справедливые требования в добровольном порядке, то суд взыщет помимо прочего с нее штраф в пользу клиента: плюс пятьдесят процентов от присужденных сумм.

Это значит, что в компаниях-агрегаторах должны действовать отделы претензий, куда гражданин вправе обратиться. Кроме того, с этого года проверять такие компании сможет и Роспотребнадзор: отныне владельцы интернет-агрегаторов подлежат федеральному государственному надзору в области защиты прав потребителей.

Фото: depositphotos.com
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Должностные лица органа надзора имеют право в том числе запрашивать и получать в таких компаниях информацию и документы по вопросам защиты прав потребителей. Контролеры получили полномочия беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о назначении проверки посещать офисы таких компаний для проведения мероприятий по контролю.

"Также сотрудники надзорных органов в сфере защиты прав потребителей вправе выдавать предписания о прекращении нарушений прав потребителей, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде", - поясняет адвокат Вячеслав Голенев. Кроме того он обращает внимание, что закон дает им полномочия обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации агрегатора за неоднократное (2 и более раза в течение 1 календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей. Иными словами, агрегатор такси, систематически нарушающий права пассажиров или чьи водители постоянно попадают в аварии, может быть закрыт.

"В целом федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей включает в себя организацию и проведение проверок соблюдения владельцами агрегаторов требований, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, а также предписаний должностных лиц надзорного органа, - говорит Вячеслав Голенев. - А также - систематическое наблюдение за исполнением ими обязательных требований".

Власть Право Административное право Вступают в силу в январе 2019 года Правила работы такси
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