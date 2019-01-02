Фото: Минздрав показал, как младенца из Магнитогорска доставили в Москву

Раненый мальчик Ваня, извлеченный из-под завалов в Магнитогорске, доставлен в Москву, и прямо из аэропорта Шереметьево его привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Минздрава России. На переданных в редакцию фото видно, как именно транспортировали ребенка.

Как уточнили в ведомстве, состояние малыша стабильное, перелет и переезд в московское медучреждение он перенес нормально.

Ситуацию контролирует глава Минздрава Вероника Скворцова.

Как ранее сообщалось, состояние младенца крайне тяжелое. У него сильно обморожены конечности, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, и он переохладился.

В Магнитогорск за ребенком вылетал специальный борт Федерального медико-биологического агентства с лучшими детскими врачами.