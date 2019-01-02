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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сибирские ученые нашли плагиат в фильме "Аквамен"

Текст: Наталья Граф
Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, обнаружил первоисточник копирования сюжета нового фильма "Аквамен". И это не "Человек-Амфибия".

Аппаратно-программный комплекс антиплагиатора нового поколения выявил явное сходство "Аквамена" и истории о Короле Артуре "Эскалибур" (Меч в камне).

- Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, - рассказал "РГ" заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин. Сценаристы "Аквамена" не стали даже глубоко прятать первоисточник идей - имя главного героя заимствовали из оригинала.

Фото: Warner Bros. Pictures
Сибирские ученые нашли плагиат в продолжении "Фантастических тварей"

Персонажи фильмов практически идентичны. К примеру, в "Аквамене" король Орквас насильно женился на матери Артура, забрав ее у первого мужа - отца Артура, смотрителя маяка Томаса Карри. В "Мече в камне" Утер Пендрагон также путем обмана берет в жены мать Артура - леди Игрейн и убивает ее первого мужа - лорда Корнуэла. Сводный младший брат Артура, повелитель Океанов Орм узурпирует трон, как и молочный брат другого Артура Кай.

Трезубец, дающий право на трон Атлантиды - копия меча, дающего право на трон Камелота. Вытащив трезубец из рук царя Атлана, Аквамен становится царем морей. Напомним, что Артур Пендрагон, стал королем вытащив меч из камня. И таких совпадений множество.

Между тем это уже не первый случай, когда "Антиплагиатор" обнаруживает совпадение сюжетов современных зарубежных кинохитов и старых мультфильмов и сказок. К примеру, "Фантастические твари" оказались копией советских фильмов о приключениях Алисы Селезневой. Искусственный интеллект выявил практически стопроцентное сходство эпизода "Звездных войн" и советской киносказки "Кощей Бессмертный". Знаменитый "Гарри Поттер", по данным программы, на самом деле инверсия сказки "Золушка" Шарля Перро. Только пол у всех персонажей другой. А первоисточником скандального фильма "Матильда" оказалась история самого известного любовного треугольника Америки - Мерилин Монро, Жаклин и Джона Кеннеди.

Фото: Каро-премьер
В фильме "Аквамен" главный герой объединяет воду и сушу

Как уже сообщала "РГ", "Антиплагиатор" анализирует смысловые особенности текстов и символов, ищет совпадение сюжетов. Сибирские ученые разработали данную программу для выявления плагиата в докторских диссертациях, различных научных работах, патентах. Однако в ходе экспериментов с аппаратно-программным комплексом изобретатели выявили плагиативные копии, частичные заимствования и первоисточники ряда произведений мировой художественной литературы и кинематографии.

- Проверка любого произведения занимает от нескольких минут до 1 суток (если произведение сопоставимо по размерам с Войной и Мир"), - рассказывает Евгений Гарин.- Если раньше мы могли позволить себя проверку одного-двух произведений в год, используя метод простого перебора, то теперь мы вплотную подошли к цели создания автоматизированной системы "Антиплагиатора Идей" - полной проверки всех произведений мировой литературы и кинематографа, а также полного картографирования семантических графов национальных языковых корпусов.

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