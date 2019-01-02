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02.01.2019 08:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в Магнитогорске возросло до 11

Спасатели извлекли тела еще двух погибших при разборе завалов жилого дома Магнитогорска. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб регионального МЧС.

"11 тел извлечено", - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось о девяти погибших. Судьба почти 30 человек неизвестна.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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По словам сотрудника ГУ МЧС по региону, ночью работы по разбору завалов приостанавливались, спасатели убирали нависающие конструкции. "Сейчас работы на высоте прекращены и продолжается разбор завалов внизу", - сказал он.

Накануне спасатели обнаружили под завалами десятимесячного мальчика Ваню, его состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое. В настоящее время он доставлен на лечение в Москву.

Напомним, рано утром 31 декабря в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, после которого последовало обрушение одного из подъездов. Известно, что в зоне обрушения проживали 120 человек.

В Следственном комитете России уточнили, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. При этом, по словам представителя ведомства Светланы Петренко, необходимость в этой информации возникла в связи с "различными сообщениями, появляющимися в СМИ".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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