Спасатели извлекли тела еще двух погибших при разборе завалов жилого дома Магнитогорска. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб регионального МЧС.

"11 тел извлечено", - сообщили в штабе.



Ранее сообщалось о девяти погибших. Судьба почти 30 человек неизвестна.

По словам сотрудника ГУ МЧС по региону, ночью работы по разбору завалов приостанавливались, спасатели убирали нависающие конструкции. "Сейчас работы на высоте прекращены и продолжается разбор завалов внизу", - сказал он.

Накануне спасатели обнаружили под завалами десятимесячного мальчика Ваню, его состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое. В настоящее время он доставлен на лечение в Москву.

Напомним, рано утром 31 декабря в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, после которого последовало обрушение одного из подъездов. Известно, что в зоне обрушения проживали 120 человек.

В Следственном комитете России уточнили, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. При этом, по словам представителя ведомства Светланы Петренко, необходимость в этой информации возникла в связи с "различными сообщениями, появляющимися в СМИ".