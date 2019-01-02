СК: Следов взрывчатки в разрушенном подъезде дома в Магнитогорске нет

Следы взрывчатых веществ или их возможных компонентов на месте разрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске не обнаружены. Об этом информирует Следственный комитет России.

"На данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - отмечается в пресс-релизе СК, подписанном официальным представителем ведомства Светланой Петренко.

Она уточнила, что необходимость в этой информации возникла в связи с "различными сообщениями, появляющимися в СМИ".

Петренко добавила, что расследование причин трагедии продолжает Следственная группа ГУ по расследованию особо важных дел СК России - причем эта работа ведется в круглосуточном режиме.

Ранее в Магнитогорск прибыл глава СКР Александр Бастрыкин, который на месте провел несколько оперативных совещаний. "Распоряжением председателя СК России сформирована и работает на месте происшествия усиленная следственная группа из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России", - отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, приоритетной версией причины разрушения подъезда 10-этажного дома в Магнитогорске утром в понедельник, 31 декабря, является взрыв бытового газа. Пока из-под завалов достали 9 тел жильцов, еще около 30 остаются пропавшими без вести.