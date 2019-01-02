В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика

При этом угрозы жизни нет, добавила министр. Она пояснила, что травмы на голове ребенка оказались поверхностными, мозг не пострадал. За минувшую ночь врачи восстановили кровообращение и водный баланс ребенка, смогли улучшить микроциркуляцию крови в ноге. Не подтвердились опасения, что из-за длительного сдавливания могут отказать почки.

Накануне 11-месячного мальчика на самолете экстренно перевезли в Москву. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что мальчику пока не будут делать никаких операций. Первым делом ребенка нужно вывести из тяжелого состояния, пояснил он.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме в Магнитогорске по 31 декабря 2018 года. После взрыва обрушился один из подъездов. По последним данным, жертвами происшествия стали 17 человек, в том числе один ребенок.

Малыша нашли под завалами больше чем через сутки после обрушения. Ребенок лежал в кроватке и был тепло укутан, это спасло ему жизнь. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу с множественными переломами и закрытой черепно-мозговой травмой. После осмотра ребенка эвакуировали в Москву. В больницах Магнитогорска также остаются пятеро пострадавших, среди них - 13-летний подросток.

На месте происшествия продолжается разбор завалов.