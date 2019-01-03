Какие потери понесет рынок рекламы после запрета рекламы пива

С 1 января 2019 года реклама пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, не должна размещаться в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляций спортивных соревнований, а также в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от них.

По мнению Ильи Герцева, вице-президента Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), с финансовой точки зрения, потери участников рекламного рынка будут не столь ощутимы. По его словам, в 2018 году доля рекламы пива в общем количестве рекламного контента на федеральном телевидении составила около 1 процента.

При этом, в спортивных трансляциях и на спортивных каналах было размещено 14 процентов от общего объема рекламы данной категории. "Таким образом, запрет на размещение рекламы пивной продукции в спортивных трансляциях приведет к потере менее чем 0,1 процента от общего бюджета федерального телевидения. Более серьезным будет полный запрет на рекламу пива на спортивных телеканалах", - рассказал "Российской газете" Илья Герцев.

Андрей Леонтьев, председатель рабочей группы по спортивному маркетингу АКАР, также уверен, что запрет на рекламу пива не приведет к тому, что спортивные медиа понесут невосполнимые убытки.

"Нельзя сказать, что с разрешением рекламы пива в преддверии Чемпионата мира пивоваренные компании стали массово инвестировать рекламные бюджеты в спорт. На память приходит всего несколько заметных интеграций - это "Зенит" и Heineken, "Спартак" и "Трёхгорное", сборная России и "Балтика". Однако запрет на рекламу пива наверняка повлечет за собой запрет на его продажу на стадионах, о котором много говорилось и обсуждалось по итогам Чемпионата. И здесь уже идет речь о недополучении выручки", - заключил Андрей Леонтьев.

Вместе с тем, участники рынка опасаются, что история административных запретов может привести к тому, что после пива появятся инициативы, подразумевающие запрет напитков, например, с высоким содержанием сахара, а это уже десятки процентов рекламных бюджетов. Мировой опыт показывает, что есть страны, где реклама пива разрешена, но с определенными временными, территориальными поправками или с учетом контекста. Есть страны, где нет запрета на рекламу алкоголя, и телерадиокомпании действуют по принципу самоограничения, определяя время для показа рекламы спиртных напитков самостоятельно.