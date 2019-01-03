Какие потери понесет рынок рекламы после запрета рекламы пива

Новости

В Ростовской области из-за снегопада закрыта трасса "Дон" 22:22
Выборы президента Украины обойдутся бюджету в 85 миллионов долларов 21:43
Закупки будут проводить только в электронном виде 21:37
Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Новочеркасске 21:33
Бастрыкин отреагировал на выдачу России экс-министра Подмосковья 21:25
Лукашенко: Беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов 20:59
Посол США рассказал о состоянии арестованного американского шпиона 20:47
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple 20:45
В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание 20:41
Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай 20:33
Футболист Модрич и горнолыжница Ледецка стали лучшими спортсменами Европы 20:28
Крымское МЧС предупредило о сильном снегопаде 20:27
Лесопользователей обязали восстанавливать каждый вырубленный гектар 20:13
Видео: Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко 20:01
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных болезнях на курортах 19:57
Объявлены дата и место прощания с Владимиром Дыховичным 19:51
В России изменился тариф страховых взносов в ПФР 19:36
Названы самые популярные марки автомобилей с "автоматом" 19:34
Лысый Иван Ургант сфотографировался с голубым велосипедом 19:20
Неизвестные похитили сына члена Конституционной ассамблеи Ливии 19:11
В Великобритании построят рекордно быстрый электрический самолет 18:29
Пострадавший от взрыва в Магнитогорске дом могут разделить на два 18:25
Непряева выиграла серебро в пасьюте на "Тур де Ски" 18:15
Юрий Лоза жестко раскритиковал "голубые огоньки", КВН и Винокура 18:10
Десятилетний ярославец вышел на лед с "Локомотивом" 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 21:04
Рубрика: Экономика

Какие потери понесет рынок рекламы после запрета рекламы пива

С 1 января 2019 года реклама пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, не должна размещаться в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляций спортивных соревнований, а также в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от них.

По мнению Ильи Герцева, вице-президента Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), с финансовой точки зрения, потери участников рекламного рынка будут не столь ощутимы. По его словам, в 2018 году доля рекламы пива в общем количестве рекламного контента на федеральном телевидении составила около 1 процента.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В России выросли минимальные цены на водку и коньяк

При этом, в спортивных трансляциях и на спортивных каналах было размещено 14 процентов от общего объема рекламы данной категории. "Таким образом, запрет на размещение рекламы пивной продукции в спортивных трансляциях приведет к потере менее чем 0,1 процента от общего бюджета федерального телевидения. Более серьезным будет полный запрет на рекламу пива на спортивных телеканалах", - рассказал "Российской газете" Илья Герцев.

Андрей Леонтьев, председатель рабочей группы по спортивному маркетингу АКАР, также уверен, что запрет на рекламу пива не приведет к тому, что спортивные медиа понесут невосполнимые убытки.

"Нельзя сказать, что с разрешением рекламы пива в преддверии Чемпионата мира пивоваренные компании стали массово инвестировать рекламные бюджеты в спорт. На память приходит всего несколько заметных интеграций - это "Зенит" и Heineken, "Спартак" и "Трёхгорное", сборная России и "Балтика". Однако запрет на рекламу пива наверняка повлечет за собой запрет на его продажу на стадионах, о котором много говорилось и обсуждалось по итогам Чемпионата. И здесь уже идет речь о недополучении выручки", - заключил Андрей Леонтьев.

Фото: Depositphotos
Минфин опроверг планы по вводу минимальных цен на вино

Вместе с тем, участники рынка опасаются, что история административных запретов может привести к тому, что после пива появятся инициативы, подразумевающие запрет напитков, например, с высоким содержанием сахара, а это уже десятки процентов рекламных бюджетов. Мировой опыт показывает, что есть страны, где реклама пива разрешена, но с определенными временными, территориальными поправками или с учетом контекста. Есть страны, где нет запрета на рекламу алкоголя, и телерадиокомпании действуют по принципу самоограничения, определяя время для показа рекламы спиртных напитков самостоятельно.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в январе 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
СМИ: Новый шеф Пентагона призвал "помнить о Китае"
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры
Россия сыграет с США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею