Арт-эксперимент в "Гараже" приглашает в путешествие во времени

Если бы мне сказали, что я смогу сделать фотоаппарат, признаться, я бы посмеялась от души. Тем не менее это оказалось под силу даже мне. Наверняка, дети, которых музей современного искусства "Гараж" приглашает на арт-эксперимент под названием "Чудо света", справятся с этим быстрее и более ловко.

Благо, и спичечный коробок с вырезанным "окошком" в дне коробки, и черный фломастер, и маленький железный квадратик с крохотной дырочкой от булавки посередине, и пара катушек (одна с пленкой "Кодак"), и черная изолента, из которой делался "затвор", и ножницы - все было приготовлено заранее, а ассистент подсказывал последовательность действий. В итоге вы становитесь обладателем самодельной, но настоящей фотокамеры, на которую лучше, конечно, снимать при ярком солнечном свете - и неподвижные объекты.

Идеально подойдут: старый развесистый дуб на снежной поляне или эффектный памятник на площади. Разумеется, можно попробовать и портрет бабушки сделать, но при условии, что она согласится вспомнить детство, сыграть в игру "Море волнуется раз, море волнуется - два…" и замереть в качестве "морской фигуры" на пару минут.

Создание фотоаппарата в "Пинхол-мастерской" - лишь один из этапов арт-эксперимента, который в этом году можно было бы назвать фото-экспериментом. "Гараж" традиционно проводит арт-эксперимент во время школьных каникул (до 13 января), в этом году он посвящен 180-летию изобретения фотографии. Точнее, 180-летию доклада физика Доминика Франсуа Жана Араго, сделанного 7 января 1839 года в парижской Академии наук о достижениях Нисефора Ньепса и Луи Дагера. Свой доклад Араго подкрепил фотографией, сделанной с помощью камеры-обскура, и заявил, что "отныне луч солнца стал послушным рисовальщиком всего окружающего".

Слушатели встретили новость со смешанными чувствами. Если верить мемуарам Надара, одного из главных героев французской фотографии XIX века, "поначалу к восхищению примешивались неуверенность, беспокойство и растерянность", "находились и такие, кто вовсе отказывался верить этим слухам". Парадокс в том, что спустя 180 лет после исторического доклада Араго, юное поколение узнает о фотографических процессах доцифровой эры примерно с такими же чувствами, как некогда седовласые французские академики - об открытии Ньепса.

Те, кто свой первый снимок делают едва ли не в младенчестве, ткнув пальчиком в смартфон, порой "отказываются верить слухам", что могло быть иначе. Путешествие в историю фотографии, придуманное куратором "Гаража" Екатериной Лазаревой, интересно не только тем, что развеивает недостоверные "слухи", но прежде всего тем, что соединяет путешествие в историю науки с путешествием в историю искусств. За точку отправления взята камера обскура, то есть буквально - темная комната, в которой можно получить на стене перевернутое изображение вида за окном. Секрет темной комнаты знали уже в древнем Китае. А в Европе камерой обскурой вовсю пользовались живописцы с незапамятных времен. Камера обскура, созданная для арт-эксперимента Кириллом Ассом, работает в двух режимах: дневном, когда на стене появляется вид заснеженного Парка Горького за окном, и вечернем - когда на другой стене виден интерьер Атриума музея.

Но Кирилл Асс перебрасывает мостик от старинной оптической забавы прямиком к пещере Платона, дав название своей "камере" - "Платонический обскурантизм". С очевидным намеком на то, что мы, судящие о мире и новостях по "теням" фотографий и трансляциям телеканалов, не так уж далеко ушли от наших предков, гревшихся у костра в пещерах и судивших о происходившем в большом мире по теням проекций на настенном "экране". Но чтобы пройти путь от камеры обскуры до фотоаппарата, который мог "сохранять" картинку внешнего мира на пластинке и бумаге, человечеству потребовалось несколько столетий. О ключевых открытиях, ставших этапами на этом пути, рассказывает мультфильм "Чудо света", придуманный и снятый Даниилом Зинченко и нарисованный Полиной Шпак. Путь, пройденный учеными от Галилео Галилея до Уильяма Генри Фокса Тальбота, спрессован в восемь минут, история открытий оказывается своего рода увлекательным квестом.

Тут стоит заметить, что, несмотря на то, что "арт-эксперимент" "Гаража" приурочен к докладу во Французской академии о снимках Ньепса и Дагера, но историю фотографии в "Гараже" проходят "по Тальботу". Это не имеет никакого отношения к дипломатическим ухищрениям и попыткам отдать должное английскому изобретателю, который соперничал с французами за пальму первенства в изобретении фотографии. Просто в итоге общепринятым уже к концу XIX века способом получения фотоснимка стал предложенный Тальботом, который включал создание негатива и печать с него.

Дагерротипы же, придуманные Дагером, были всем хороши, кроме того, что их нельзя было тиражировать. Поэтому следующим этапами "Арт-эксперимента" стали "Мастерская цианотипии" и "Дада-Лаб". Первая позволяет повторить опыты друга Тальбота астронома и физика Джона Гершеля, который в 1842 году придумал, как печатать без серебра на чем угодно, хоть на бумаге, хоть на ткани. Уже год спустя его дочь Анна Аткинс сделала первую фотокнигу, использовав идею гербария. Только вместо засушенных хрупких растений взяла их отпечатки. Аткинс увековечила "Британские водоросли…", которые стали первыми героями книги, сделанной с помощью цианотипии. Достоинства метода оценили не только ботаники, но и инженеры и архитекторы: весь ХХ век копии чертежей делались на "синьки", то бишь blue print. Красота "берлинской лазури" была, кажется, побочным эффектом экспериментов Гершеля. Но благодаря ей "голубой период" фотографии выглядит абсолютно волшебным, идеальным для открытия в новогодние праздники.

Что касается "Дада-Лаб", то она открывает путь к фотограмме, излюбленной технике Ман Рея, Эль Лисицкого, Мохой-Надя и Родченко… Понятно, что ее возможности оценили не только дадаисты и сюрреалисты, но и конструктивисты. Но название "Дада-Лаб", согласитесь, звучит заманчиво. Это, в сущности, классическая лаборатория проявки и печати, с настоящими увеличителями, с "ванночками" с проявителями и закрепителями. И, конечно, набором фотобумаги и бус, ламп, шишек и звезд, из которых вы можете сделать фотограмму на ваш вкус. Подручные предметы, типа номерков от одежды, ручек и значков, тоже использовать не возбраняется. Да, разумеется, увлекательным приключением участие в "арт-эксперименте" делают именно проводники в мир истории фотографии, многие из которых молодые художники, фотографы, выпускники Школы Родченко. Они могут рассказать со знанием дела не только о технологиях и помочь сделать цианотипные оттиски и фотограммы, но и объяснить, как повторить эти опыты в домашних условиях. Наконец, на финальном этапе вы сможете попробовать взять "карандаш природы" (так именовал Тальбот фотографию) и порисовать светом. С цветными фонариками за десять секунд можно нарисовать все, что придумаете. Все в ваших руках, даже технология "Замороженного света"…

Цифры

600 рублей - цена билетов для школьников. Дети до 6 лет и пенсионеры идут бесплатно.

400 рублей стоит билет для многодетных семей.

800 рублей - цена билета для взрослого.

Подробнее см. сайт Музея современного искусства "Гараж"