Хоккеисты России вышли в полуфинал Рождественского турнира в Минске

Выиграв 5 января со счетом 4:1 у хоккеистов Словакии, команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз президента Беларуси, который проходит на площадках "Чижовка-Арены", сообщает БЕЛТА.

Как ранее информировал "СОЮЗ", в первом туре российские хоккеисты разгромили швейцарцев со счетом 9:0. Словаки также были сильнее Швейцарии - 10:2. Что касается соперника москвичей по завтрашнему полуфиналу, то он определится только после встречи команд Чехии и Финляндии. Эти дружины на старте соревнований группы D одержали победы над немецкой сборной.

В последнем поединке группы В, по информации агентства, хоккеисты Китая в упорной борьбе одолели команду Балкан - 8:6. Правда, победителем в этом группе стали хоккеисты ОАЭ, которые 6 января выйдут на лед в полуфинале против команды президента Беларуси.

А заключительная игра в группе А, в которой выступали и белорусы, проходит в эти минуты на главной площадке "Чижовка-Арены", где сборная Международной федерации хоккея соперничает с командой Балтии.