Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске пошли на поправку

Состояние всех пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске стабильное, у них наблюдается положительная динамика, сообщает РИА Новости.

- На сегодняшний день в больницах города находятся четыре пациента - трое взрослых и один ребенок. Их состояние стабильное, ежедневно, ежечасно контролируется, - сообщила сегодня журналистам начальник управления здравоохранения Магнитогорска Елена Симонова.

По ее словам, магнитогорские медики постоянно связываются с коллегами из областного и федерального министерств и обсуждают методы лечения. Все четверо пациентов находятся в обычных отделениях, не в реанимации. Их состояние удовлетворительное. Динамика у всех положительная. Двое уже готовятся к выписке в ближайшие дни.

Как сообщила начальник горздрава, состояние двух пострадавших, которые были направлены в больницы Москвы и Челябинска, тоже стабильное.

- Самое главное, они находятся в надежных руках профессионалов, - отметила Симонова.

Как ранее сообщала "РГ", 10-месячный Ваня Фокин, извлеченный из-под завалов последним, находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его состояние врачи также оценивают как стабильное, сегодня малыша отключили от аппарата искусственной вентиляции легких - он дышит самостоятельно.

По словам Елены Симоновой, больше никто из пострадавших при взрыве газа в магнитогорской многоэтажке за медицинской помощью не обращался.