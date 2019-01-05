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05.01.2019 13:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске пошли на поправку

Текст: Юлия Санатина

Состояние всех пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске стабильное, у них наблюдается положительная динамика, сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС
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- На сегодняшний день в больницах города находятся четыре пациента - трое взрослых и один ребенок. Их состояние стабильное, ежедневно, ежечасно контролируется, - сообщила сегодня журналистам начальник управления здравоохранения Магнитогорска Елена Симонова.

По ее словам, магнитогорские медики постоянно связываются с коллегами из областного и федерального министерств и обсуждают методы лечения. Все четверо пациентов находятся в обычных отделениях, не в реанимации. Их состояние удовлетворительное. Динамика у всех положительная. Двое уже готовятся к выписке в ближайшие дни.

Как сообщила начальник горздрава, состояние двух пострадавших, которые были направлены в больницы Москвы и Челябинска, тоже стабильное.

- Самое главное, они находятся в надежных руках профессионалов, - отметила Симонова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как ранее сообщала "РГ", 10-месячный Ваня Фокин, извлеченный из-под завалов последним, находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его состояние врачи также оценивают как стабильное, сегодня малыша отключили от аппарата искусственной вентиляции легких - он дышит самостоятельно.

По словам Елены Симоновой, больше никто из пострадавших при взрыве газа в магнитогорской многоэтажке за медицинской помощью не обращался.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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