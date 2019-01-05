Во Франции в субботу порядок будут поддерживать 3600 правоохранителей

Поддерживать порядок в эту субботу в ходе восьмого по счету общенационального дня протестов "желтых жилетов" будут 3600 полицейских и жандармов, из которых одна тысяча приходится на Париж.

После рождественских и новогодних праздников, которые были отмечены серьезным спадом активности этого движения, его неформальным лидерам предстоит доказать, что их способность мобилизовать массы на разного рода акции не подорвана.

При этом стоит напомнить, что в последнюю субботу декабря прошлого года в манифестациях участвовали около 12 тысяч "желтых жилетов" (в Париже их было 800 человек), что в пять раз меньше, чем в предыдущую протестную "субботу".

Весьма показательная деталь: впервые за всю историю движения "желтые жилеты" подали заявки на проведение манифестаций в столице. Это сделали уже примелькавшиеся на телеэкранах лидеры радикального объединения "Франция в гневе" - водитель-дальнобойщик Эрик Друэ и частный предприниматель Присциллия Людоски. Судя по всему, это было сделано по той причине, что Эрик Дрюэ был задержан за проведение довольно скромной (всего сотня участников), но не санкционированной акции неподалеку от площади Согласия в Париже. Заметим, это уже не первый подобный случай, и ему в феврале предстоит держать ответ перед судьями. Друэ призвал своих единомышленников собраться на Елисейских полях с тем, чтобы после прошагать до площади Биржи во II-округе столицы.

Что касается афрофранцуженки Людоски, то она назначила на 14:00 (16:00 мск) встречу на площади перед мэрией Парижа, где намеревается огласить послание президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Затем она должна возглавить марш мимо собора Парижской Богоматери на левый берег Сены, а далее - в сторону Бурбонского дворца, где находится нижняя палата парламента - Национальное собрание.

Аналогичные акции также должны пройти в Марселе, Бордо, Тулоне, Лилле и других городах страны.

Следует подчеркнуть, что за последнюю неделю французские власти ужесточили свою позицию по отношению к неформалам, считая, что они попали под влияние радикальных элементов, которые ведут дело к мятежу. Об этом в пятницу накануне нынешнего протестного дня заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. По его словам, теперь некоторые участники протестов "ведут политическую борьбу", нацеленную на подрыв легитимности действующей власти, и отказываются от участия в предложенных правительством широких общенациональных дебатах по вопросам, имеющим важное значение для Франции. В этой связи министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отдал распоряжение службам правопорядка без колебаний пресекать беспорядки, используя силовые методы.