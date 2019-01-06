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Рубрика: Спорт

Аршавин бросил жену и маленького ребенка

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Изестный российский футболист Андрей Аршавин ушел из семьи. Об этом рассказала его теперь уже бывшая супруга Алиса. "Мы развелись", - цитирует девушку РИА Новости.

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Экс-капитан сборной России женился на Алисе два года назад. У них есть дочь - Есения. Причиной расставания стали супружеские измены спортсмена. Футболист был замечен в компании девушек модельной внешности в Санкт-Петербурге. С одной из них он появился на публике и в Москве.

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Добавим, что в ноябре прошого года Аршавин объявил о завершении карьеры. "Я хотел бы остаться в футболе тренером", - сказал тогда 37-летний спортсмен. Спустя месяц президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко сообщил журналистам, что Аршавин будет работать в академии петербургского клуба.

Сейчас бывший футболист руководит международным проектом, в рамках которого в Северную столицу приезжают юные футболисты со всей страны и иностранные команды.

Спорт Футбол Вокруг футбола Андрей Аршавин
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